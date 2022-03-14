疫苗｜獲豁免打針學校僱員、訪客改每7天一檢　允懷孕員工WFH

第五波疫情未有回落跡象，教育局周一（14日）更新定期檢測規定及懷孕學校員工安排。未接種疫苗的校內人員及到訪者，由原來每3日調整至每7天一次進行核酸檢測，已建議教職員可在一星期內自行使用快速測試至少一次。



教育局引用香港婦產科學院發現，懷孕婦女感染後有較高機會出現嚴重併發症，教育局鼓勵懷孕員工盡快接種疫苗，及完全在家工作WFH。若有未接種疫苗的懷孕員工仍自行選擇返校工作，則必須按「疫苗通行證」安排的所有規定。



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教育局周一（14日）更新定期檢測規定及懷孕學校員工安排，從14日開始，所有未按要求接種疫苗但獲豁免的個別教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，從原本必須每3天一次核酸檢測，調整至每7天進行檢測一次。此外，如有需要，有關學校教職員及人士可在7天檢測期內自行使用快速抗原測試至少一次。教育局亦建議，快速測試可於核酸檢測後第三天進行。

另外，教育局引用香港婦產科學院發現，懷孕婦女於感染新型冠狀病毒後有較高機會出現嚴重併發症，鼓勵懷孕員工盡快接種疫苗。為減低懷孕員工因外出上班而受感染的風險，無論有否接種疫苗都可被允許完全在家工作，及豁免每星期一次定期檢測的規定，直至另行通知。若有未接種疫苗的懷孕員工自行選擇回校工作，則必須遵守「疫苗通行證」安排的所有現行規定，並且將不再獲豁免。

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未打疫苗又無獲豁人士禁入學校

教育局曾於1月20日向全港學校發信，所有幼稚園、中小學及補習社的教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，須出示至少已接種第一劑新冠疫苗記錄，才可進入學校；若持有效醫學證明或懷孕員工可獲豁免打針，須每三日做一次檢測。若無接種疫苗或獲豁免接種者，將被視為未經許可的缺勤。

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