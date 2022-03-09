消委會｜推搜尋器助找快測包是否獲認證　印CE標誌非代表歐盟認證

本港新冠肺炎疫情嚴重，市面上快速檢測包種類繁多。消費者委員會表示，截至昨日（8日）共收到48宗有關快速檢測投訴，涉及總金額達48,937元，當中有37宗與網購有關。消委會指，有13宗涉及測試包認證問題，認證組織的地區包括歐盟、日本、新加坡等；亦有消費者2月底以6,500元購買80套快速檢測包，但收貨後發現有效期只剩不足四個月。

以常見的歐盟認證為例，消委會提醒，產品單單只是印有CE標誌，並不代表產品已經由有關當局測試過品質，可參考歐盟快速抗原測試通用名單。消委會又指，消費者不要盡信網頁所列之測試包聲稱，盡可能使用設有退款機制之付款方式，例如信用卡；購買時亦應檢查包裝是否完整。



▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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消委會表示，由今年1月13日起至昨日收到48宗有關快速測試包投訴，當中13宗涉及測試包認證問題，認證組織所涉及地區包括:歐盟、日本、新加坡、英國、德國等。有消費者投訴指，於2月18日在網店訂購4盒共8套快速測試包，售價222元，網店聲稱測試包通過歐盟 (CE) 認證，但消費者在歐盟2019冠狀病毒快速抗原測試通用名單找不到相關產品在名單之列。

消委會提醒市民購買時，應檢查包裝是否完整；而新冠病毒有可能再出現變種，其抗原有機會因而改變，或會影響快速抗原測試的性能，所以要按實際需要購買適量的測試包，不宜囤積。

▼2月28日，大批港人搶購快速測試劑▼



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▼3月8日 疫情下的市況▼

