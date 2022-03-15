許樹昌稱輕症患者越早服口服藥效果越顯著　籲勿因有藥不接種疫苗

醫管局購入默沙東及輝瑞藥廠兩款新冠口服藥，治療新冠確診患者。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）表示，新冠輕症病人若能越早服藥，效果越顯著，若能於發現陽性並經醫生問診後首3日用藥，成效會更好。

許樹昌亦強調，市民不應因新冠有藥物治療，而不接種疫苗。他說，確診數字應於高位橫行數星期，希望有藥物及推高疫苗接種率後，控情可盡早受控。



許樹昌今早（15日）出席香港電台節目「千禧年代」時表示，新冠輕症病人在檢測到陽性計起，再經醫生問診的5天內，服用口服藥可減低入院率，當中輝瑞口服藥可減低入院率80%，默沙東口服藥則減30%。他續說，輕症患者越早服藥效果越顯著，在檢測陽性後首3日可用藥，成效會更好，但同時在5天後才服藥，效用則大減，「你根本上唔好嘥錢啦。」

許樹昌強調新冠疫情預防勝於治療，死亡個案中，有九成未完成接種疫苗，市民不應因有藥物治療，就不接種疫苗。

口服藥供應量不足以「周街派」 研於接收患者的私家醫院使用

許樹昌又提到，兩款口服藥供並非多到可「周街派」，因此於指定診所用會較好，另外亦會研究於接收新冠患者的私家醫院中使用，另外醫管局亦有老人科外展隊到安老院舍，如果發現有長者確診，亦會立即獲發有關新冠口服藥。

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