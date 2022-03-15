內地醫護主要來自廣州　溝通問題不大　惟遇事故未能向醫委會申訴

首批75名內地醫療人員昨日（14日）抵港協助治療新冠病人，公共醫療醫生協會會長凌霄志今日（15日）提到，由於名譽僱員，其申訴程序與現時並不相同，若遇上醫療問題，會由醫管局負責，但病人未能向醫委會申訴；另外，這批醫療人員主要來自廣東省，他們均懂廣東話，溝通上應問題不大，唯醫療術語及日常用語仍有不同，問取病歷方面可能會有困難。



凌霄志今早接受香港電台訪問時提到，內地醫護遇上醫療問題時，病人不能透過醫委會作出申訴，程序上與現時並不相同。 （資料圖片／鄭翠碧攝）

遇上醫療問題由醫管局負責

行政長官林鄭月娥表示，首批75名內地醫療人員昨日（14日）抵港協助治療新冠病人，另一批約300人的醫療團隊，也會於本周內來港參與有關工作。公共醫療醫生協會會長凌霄志今早（15日）接受香港電台訪問時提到，內地醫護為名譽僱員，遇上醫療問題由醫管局負責，由於內地醫院沒有在香港註冊，病人不能透過醫委會作出申訴，程序上與現時並不相同。

醫療術語及日常用語仍有不同

凌霄志又提到，首批到港醫護當中，比例會是一半醫生及一半護士，會先集中亞博館社區隔離設施，以協作模式與本地醫護合作，主要協助照顧病人，唯加藥、出院要與香港醫護有共識才可作決定。溝通方面，內地醫療人員主要來自廣東省並懂廣東話，溝通上應問題不大，唯醫療術語及日常用語仍有不同，在問取病歷方面可能會有困難，另外病人出院時亦要香港醫療再用英文將紀錄，並輸入至聯網系統當中。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼

