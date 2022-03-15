疫情｜確診數字料高位橫行2至3周　孔繁毅指口服藥將助減死亡人數

第5波疫情嚴峻，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早（15日）在接受港台訪問時稱，料確診人數會高位會維持兩至三個星期，之後才會慢慢回落，亦要視乎疫苗接種率，若安老院舍有更多人接種疫苗，確診數字回落速度會加快；而醫管局新購入兩款新冠口服藥，相信亦有助減低死亡數字。



能否加快回落視乎接種疫苗情況

孔繁毅醫生在訪問時提到，現時確診數字正處於高位，高位亦會維持兩至三個星期，預期會維持高位2至3星期，確診數字才可望慢慢回落，同時亦要視乎疫苗接種數字，若安老院舍多人打齊針，都會加快回落速度。

他又提到，2款新冠口服藥的供應足夠，相信能大大減低染疫死亡數字，但長遠而言，打針仍是十分重要，除此之外就是口服藥物，例如不適合接種疫苗的市民，情況惡化機會會大減。

雖有口服藥但接種疫苗仍重要

孔又指，瑪麗醫院已用默沙東兩星期，有約300名病人服藥，估計目前全港有數千名患者服用此藥，效果良好，大部份人甚少有惡化情況，如果可以在確診後3日內用藥更好，但他強調，不要因有口服藥而不接種疫苗。

增設診所後料預約情況會逐步改善

對於有市民反映，很難打通電話預約指定診所，私家醫院又沒有相關藥物。孔繁毅指醫管局已再增設指定診所，預約情況會逐步改善，如老人家情況惡化就應直接去急症室，排隊情況已大幅改善。另外有私家醫院的門診亦會加入診治新冠患者，相信會令市民較容易取得有關藥物。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



+ 2

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼

