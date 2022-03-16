直擊天星小輪放工時間一程總收入$200　船員：早前「吉船」來回

新冠病毒第五波疫情嚴峻，天星小輪因乘客銳減，稱要借貸營運，目前已資不抵債，公司形容到2047年也未必能還清債務。究竟天星小輪有幾門羅雀？



記者周二（15日）黃昏坐上四班來回中環與尖沙咀的班次，乘客都只能坐上層，每班船只有50至60人乘搭，假設全部乘客都是付費成人（上層單程3.2元），每班總船費才約200元。有水手說，相比起3月11日縮班前已算旺，當時晩上常會「吉船」往返兩個維港兩岸。



有乘客表示，每次由尖沙咀去中環，坐天星小輪是很方便選擇，認為它並非只服務遊客，對香港市民亦很重要，即使加價都會繼續乘坐。現時疫情期間乘客減少，加上船上開揚通風，有乘客指比其他交通工具更安全，因而成為另外選項，相比起疫情最嚴重日子每班船只有數名乘客，最近數天反而輕微上升。



虧損逾7000萬 續以債渡日

天星小輪周一（14日）發出新聞稿，公布1月及2月份兩條專營航線的載客量合共只有100萬人次，僅為2019年同期的27%，形容門堪羅雀，過去一年一直以債渡日。2月出任總經理的周卓賢緊形容乘客流失低處未算低，過往旅客佔乘客量的比重近五成，現在連本地客也因疫情大量流失，自2019年6月起30個月的震盪，期間累計虧損超過7,000萬元，已資不抵債，早已墮入「負資產」行列。

現時完全依靠舉債以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，已幾乎山窮水盡。 電視宣傳片會提醒市民「借定唔借，還得到先好借」，可惜為維持服務，天星根本沒有選擇，欠下的債務，很可能到2047年也未能還清！ 天星小輪總經理的周卓賢

天星小輪公布1月及2月份兩條專營航線的載客量，合共只有100萬人次。（高仲明攝）

提早晚上7時半開尾班船 只開放上層甲板

記者在周二下午6時至7時左右放工時間乘搭了四次，中環往來尖沙咀的班次觀察，每班船乘客大約50至60名。現時天星小輪只開放上層予乘客，下層停止開放。從入口處顯示從3月11日起調整服務班次，最早航班延遲至上午7時半開出，尾班船提早至晚上7時半開出。

昨晚的情況已算「人潮」。水手盧先生表示，自第五波疫情以來，乘客數量大幅減少，乘客從數百人可以減至「一隻手數得晒」，影響明顯地比前四波疫情更為嚴重，早期晚上7時後的班次，乘客基本上寥寥可數，多次「吉船」來回。他指直至3月起公司調整班次，接近6、7時放工時間及尾班船，在只開放上層情況下，大約坐滿七至八成。

過往放班一船可坐300人

盧先生續稱，以往同樣上下班時間，兩層甲板的乘客共多達二三百人。疫情以來，天星小輪每艘一直都維持七八名船員服務，至今仍一樣。他認為，一直以來天星小輪擁有穩定的支持者，即使出現不同的過海巴士或港鐵路線，在部分香港市民心中，天星小輪的角色都沒有被改變。

乘客：感覺比較通風和安全

天星小輪在周一的新聞稿形容已變為被遺忘的「公共交通工具」。剛剛下班的陳先生說，他從小已習慣每次到尖沙咀為避開人群，都會選擇乘搭天星小輪過海。在他眼中，這有一定的歷史，如果有日停運，「猶如一個回憶突然消失。」他補充，每次去中環，天星小輪是一個很方便的選擇，並不是只為了服務遊客觀光，對香港市民亦很重要。

現時疫情期間為了避開人群，他下班後都依然會乘坐小輪過海。他指早前疫情每日萬位數增長時，他每日上下班時間乘坐的班次，乘客量只有「個位」數；不過最近數天，他也發現可能因為其他交通工具環境較密封，乘客數量有輕微地上升。

另一位乘客吳先生特意從中環乘坐小輪往尖沙咀，「天星小輪對香港是一個重要的Icon（象徵），如果因為這段（疫情）期間消失，這是很可惜。」他在疫情期間也特別會乘搭天星小輪，人流雖少了，但感覺比較通風和安全。

他直言不介意加價，都希望能夠繼續堅持營運。不過，他認為天星小輪若被定位在大眾公共交通工具，則較為困難，如果要趕時間，天星小輪未必會成為市民首選。他希望天星小輪可能找到新的地位，亦相信香港市民會繼續支持。

高峰期一個月200萬人次乘搭

根據運輸署數據，2017至2018年期間天星小輪每月乘客量維持在130萬人次至高峰200萬人次，至2019年首半年的客量都與過往同期相約，直至2019年8月跌穿120萬客次，雖之後客量有所回升，但未能回到一個月超過200萬客次的乘客量。

新冠疫情於2020年1月尾起於香港爆發首波疫情，政府收緊入境措施，旅客人數大減，又因不少公司實施在家工作，天星小輪客次大跌超過一半，2020年全年每月只有約50萬至80萬客次。隨疫情緩和，天星小輪客量本有回升趨勢，於第五波疫情爆發前，去年12月客量回升至約118萬客次。不過天星小輪最新公布今年首兩個月的客量，兩個月只有102萬客次，較2021年更少，平均每月只有51萬人次乘搭。

天星小輪起源要追溯至1880年，當時一位名叫 Dorabjee Naorojee Mithaiwala 的波斯拜火教徒成立了「九龍渡海小輪公司」，並以一艘名為「曉星」的蒸汽船開展其載客渡輪服務。往後的十年間，亞美尼亞裔商人吉席．保羅．遮打爵士買下了所有小輪，並於1898年5月正式成立天星小輪公司，成為遮打爵士與怡和洋行成立的九龍倉旗下公司，一直至今，九龍倉集團現為發展商會德豐子公司。