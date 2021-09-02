天星小輪今年上半年客量較前年同期跌57%　疫情下對前景不感樂觀

新冠肺炎疫情下，運輸業受挫。天星小輪今日（2日）表示，今年上半年的載客量，仍較2019年的同期下跌約57%，對未來載客量能否重上疫情前的水平不感樂觀，亦相信不可能短時間內復原。

另外，港府近年推廣綠色運輸，天星小輪表示，繼早前兩艘渡輪改裝為低排放環保渡輪後，「銀星」輪亦加入環保渡輪行列，並已投入服務，行走來往尖沙咀至中環，以及尖沙咀至灣仔的日常航線。



天星小輪總經理何偉龍表示，雖然疫情緩和，但天星小輪今年上半年的整體載客量，仍較2019年同期下跌約57%。他續稱，過去兩年觀光旅客銳減，即使疫情受控，對能否重上疫情前的載客量，仍然不感到樂觀，亦相信不可能短時間內復原。

翻查運輸署資料，今年天星小輪上半年的載客量為14.55萬人次，較去年微跌1,000人次。2019年上半年則達33.51萬人次。

天星小輪總經理何龍偉帶領義工、大人與小孩乘坐「銀星」輪遊覽維港海岸。（天星小輪提供相片）

銀星輪成天星船隊第3艘低排放環保渡輪

另外，政府近年推動綠色運輸，天星小輪表示，繼「世星」、「曉星」兩艘渡輪改裝成為低排放環保渡輪後，「銀星」輪成為天星小輪第3艘低排放環保渡輪，並已投入服務。

天星小輪指，銀星輪於1965年首航，改裝後由兩台新型柴油發電機供電驅動，取代傳統柴油二衝程引擎，符合國際海事組織Tier II和美國環境保護局Tier III的廢氣排放標準，配合使用低硫柴油，可減少船隻排放污染物。

天星小輪又指，為讓大眾更了解天星環保渡輪，於暑假期間舉辦了3次維港遊活動，邀請「兒童癌病基金」的康復兒童，以及30多位來自深水埗區的兒童及家庭，乘坐天星環保渡輪遊維多利亞港，並介紹天星小輪歷史，及分享「曉星」及「銀星」輪化身環保渡輪的意義及特點。