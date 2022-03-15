疫情｜醫管局：輝瑞口服藥效用較佳　減重症死亡率達89%

為應付第五波疫情，醫管局已購入默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）兩款針對新冠病毒藥物。前者已悉數抵港，並已在3月初應用，後者預計明日（16日）能派發予有需要人士。



醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢今日（15日）指出，目前口服藥只針對輕症及高風險群組，並會考慮優先處方帕克斯洛維德，因其效用較佳，預防重症及死亡率達到89%。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



千名患者已服默沙東藥 病毒量下降

曾德賢指出，兩款均為新研發的抗病毒藥物，並陸續於指定診所及安老院舍派發使用。其中默沙東莫納皮拉韋已於3月初應用，並已經派發予逾1,000名確診患者。他表示，患者使用該藥物後，病毒量已明顯下降，病情亦沒有轉差，證明藥物已發揮作用。

曾表示，根據《新英格蘭醫學雜誌》顯示，在發病的3日內服用輝瑞帕克斯洛維德，降低醫院及死亡風險率達到89%，而5日內服用亦達到88%；在發病的5日內服用莫納皮拉韋，降低醫院及死亡風險率達到30%。

曾德賢表示，帕克斯洛維德的功效較理想，懷孕女性亦能安心使用，惟12歲以下患者不能服用此藥。該藥物亦有藥物相互作用，即不能與其他藥物同時服用，例如尿酸藥、膽固醇藥、心臟病藥等。他補充，如患者需要用口服藥，可選擇暫時停服膽固醇藥，對患者影響不大。

至於莫納皮拉韋雖沒有藥物相互作用，但效用較低，亦有機會使基因變異，故懷孕女性及18歲以下患者不能服用。

曾德賢指出，目前口服藥只針對輕症及高風險群組，並會考慮優先處方帕克斯洛維德，因其效用較佳。（資料圖片/ 陳倩婷攝）

口服藥使用標準：



尚未完成疫苗接種

70歲或以上

70歲以下的高風險人士

患者須要符合以下臨床因素：



症狀出現後5日內

檢測呈陽性（快速檢測/ 核酸檢測）

血含氧量少於94%

有或無早期肺炎改變

兩款口服藥未註冊 服食需得病人家屬同意

醫管居已發出藥物指引，詳細列明兩款口服藥的作用、分量、副作用、藥物相互作用等，供醫護人員、患者及其家屬了解詳情。他又指，由於口服藥為未註冊藥物，因此也會與家屬相談，並得到同意書後，才會進行處方。另外，對於部份沒有家屬，或理解能力較弱的長者，如醫生認爲需用藥防止其轉化為重症，亦會考慮以兩位醫生簽字形式，為長者處方藥物。

曾德賢表示，安老院舍及指定診所均需醫生面對面問診才能處方藥物。患者在指定診所需經護士了解病況，然後再經醫生評估，才能用藥。此外，安老院舍將安排外展隊醫生為長者詳細評估，再處方藥物。

曾表示，已打齊疫苗並出現併發症或病情嚴重的患者，不適用服用口服藥。醫院將安排其他藥物治療，例如瑞德西韋，以及其他免疫療法治療。

口服藥早晚各服兩次 療程為5天

至於口服藥的用藥安排，莫納皮拉韋及帕克斯洛維德的用藥療程為5天，患者每日需在早晚各服用兩次，不論飯前飯後均可服用。新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華提醒，藥物要放在室溫位置，避免陽光直射。

曾德賢表示，口服藥現在非常足夠，如指定診所及安老院舍數量不足，可即時調配並彈性分配藥物。醫管局會陸續採購，市民不需擔心口服藥不夠用。

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