內地疫情爆發多地封城　安老業界憂招聘援兵受阻　照顧員到港無期

本地院舍爆發疫情，大批院友及職員染疫，不少院舍人手短缺的問題愈發嚴重。政府採取多項特別措施應對，社署亦有向內地聘用1,000名臨時合約照顧員，有時限地放寬院舍「輸入外勞」規定等。惟近日內地亦爆發疫情，深圳及東莞等多地封城，業界指院舍聘請內地照顧員面臨「好多阻滯」，相信內地疫情亦會影響社署直接招聘的內地照顧員來港。《香港01》正向社署查詢直接聘請內地照顧員的情況。



本地院舍爆發疫情，大批院友及職員染疫，不少院舍人手短缺的問題愈發嚴重。(資料圖片)

內地封城令輸入外勞有阻滯

政府有時限地放寬院舍「輸入外勞」規定，香港安老服務協會主席陳志育指，很多院舍均提出申請，但現時內地疫情嚴峻，因應內地不同城市要封城，難以進行招聘、亦難以安排獲聘人士到港。

陳形容輸入外勞一事「有好多阻滯」，並稱：「唔知佢哋（內地照顧員）幾時落到嚟（香港），我睇（內地防控）都唔係短期可以放鬆到。」雖然暫時未有明確數字，但他相信有不少「救兵」因而來不了香港；他亦相信，內地疫情亦會影響社署直接聘用的內地照顧員來港。

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相信招聘會較以往難

香港安老服務協會執委李輝則表示，以往由申請到外勞出現在院舍，至少需時半年，現時向勞工處遞交申請，4日後便收到當局的通知信，算是「非常之快」。但她相信現時內地疫情不定、深圳及東莞封城，估計即使有配額信，經中介公司從內地招聘亦會較以往困難，李說：「佢哋（內地照顧員）都要救自己祖家先，到處都搶人手。」

▼不少安老院舍爆疫▼



建議從東南亞國家輸入外勞 李輝：只想多一對手照顧多人家

她坦言，當局現時的特別措施，未必能即時為院舍緩減壓力，但無就更死，有就有個盼頭，希望有一線生機。她亦曾建議當局准從孟加拉這類東南亞國家輸入外勞，認為即使言語不通、文化不同，有人願意做，他們都願意去教，只想多一對手照顧老人家。不過，她承認要從東南亞國家輸入外勞，港府要與當地政府商議，同樣是需要一段時間。

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