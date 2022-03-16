疫情｜累計不治人數料今超越內地　長者打疫苗放緩

新冠病疫第五波疫情嚴峻，本港累計確診人數在昨日（15日）已達76萬人，比內地12萬高5.3倍；本港累計死亡患者有4,568人，僅比內地少68人，以近日本港每日有逾200名患者不治推算，今日累計總數很大可能超過內地。



長者接種疫苗比率仍落後，80歲或以上僅55%已打疫苗，當中約三分一只打了一針，且進展有放緩迹像。截至昨日本港有60萬12歲或以上人口一針都未打，當中約兩成（約13萬）為20至39歲的就業青年。



▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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港確診宗數及死亡人數全球屬前90位內

根據國家衞健委數字，截至3月14日，內地有4,636宗死亡個案，而累計確診人數為120,504人，死亡率為約3.85%，他們絕大部分為2020年武漢及整個湖北確診死者。

昨日衞生防護中心公布，本港僅計第五波已有4,355宗死亡個案，連同首四波疫情213名患者死亡，香港兩年多抗疫以來累計有4,568名感染新冠病毒患者離世，比內地僅少68人，所以今日很大可能超越內地。

本港累計已有761,550宗確診個案，死亡率為約0.6%。相較英美兩地的死亡率，分別為0.83%及1.22%，香港相對較低。以3月14日的確診數據計算，本港現時在全球確診宗數排名第73位，死亡人數則排名第89位。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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僅36％的80歲或以上長者打齊兩針

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日指，有70%死亡個案為80歲以上長者，而當中有91％沒有打針或只打一針新冠疫苗。政府近月大力向長者「谷針」，更訂下在本周五（18日）或之前，到所有院舍為院友接種疫苗。

截至昨日， 本港仍只有55.29%的80歲或以上長者接種疫苗，打齊兩針的更只有36.18%；以首針計，連日來在50%這個關口，只有寸進，顯示打針有放緩。相較3至11歲兒童，已有54.97%人口已接種一針疫苗，其中3至5歲小童於上月中才開打，比率快將超越長者。

截至3月15日，只有約36％的80歲以上長者打齊兩針疫苗（新冠疫苗專題網頁）

約13萬青年未打任何一劑新冠疫苗

截至昨日本港有97.5萬人未曾接種新冠疫苗，當中60萬為12歲以上，而其中三分二、40.6萬為60歲或以上，，當中近半為80歲或以上長者（18萬）。

除了長者，20至29歲青年接種率也停頓在91%左右一段日子，他們當中有6.8萬人一針也未打，人數比12至19歲少年多兩倍。30至39歲的人口中，也有約半成、6.1萬人未曾打過任何一劑疫苗。

開始使用新冠藥物料可助減少死亡

呼吸系統科專科醫生梁子超指，香港今波整體爆發數字高企，確診人數累計逾70多萬宗，佔本港人約一成，導致整體死亡個案多。他認為，死亡個案多主要因安老及殘疾院舍持續出現爆發，本來長者及院舍接種疫苗比例低，加上院舍內都是高危病人。不過，他指近日留意到死亡個案每日宗數開始「打橫行」，料死亡率會逐步下降，加上新冠藥物開始應用，有助減低院舍院友感染後的死亡風險，預計死亡個案會持續高企一段時間，並逐漸減退。