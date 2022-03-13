本港爆疫兩年累計3993名患者病逝　死亡人數超越武漢

本港疫情仍然嚴峻。本港單日再新增32,430宗確診個案，第五波疫情本港已累計逾 逾69萬宗。衛生防護中心又指，本港較前一天再錄得264宗死亡個案通報，即至今累計的死亡人數已達3,993人，換言之，本港的最新死亡數字，已超過武漢市官方數字的3,869人。而單計第五波疫情，本港在過去兩個多月已添3780個亡魂。



▼3月8日 疫情下的市況▼



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第五波已3780人不治

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，單計在第五波疫情中，截至昨天共有3,780宗死亡個案，較前一天再通報多264宗，死亡率已增至0.54%，年齡介乎11個月至112歲，中位數仍維持85歲。

歐指出，當中有5宗兒科個案，而成年人死亡個案亦增至165宗，佔整體死亡數字4.4%。在長者方面，60歲或以上增至3,603宗，佔整體死亡個案95.3%；而80歲或以上更增加至2,648宗，佔整體個案70%。

按此推算，即本港至今已有3,993人病逝。翻查資料，根據內地的官方數字，武漢市累計確診50,535宗，死亡人數則有3,869人。而湖北省累計確診則有68,684宗，死亡人數達4,512。

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80歲以上死者 逾九成未打針或只打一針

歐家榮又指，在死亡個案中，有89.4%人並無接種疫苗或只注射了一針。而80歲或以上的死亡個案中，更有91.5%無打針或打了一針。

根據死亡率分析，接種一劑或無打針人士的整體死亡率2.03%，相較接種兩針人士的0.09%，當中有23倍的差別。而80歲或以上的死亡個案中，無打針或只打一針的死亡率高達12.7%，對比接種兩針人士的3.12%死亡率，相差達4倍。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞亦指，截至今日零時零分，過去24小時內，共有190名對新冠病毒呈陽性的病人離世，涉112男78女，年齡介乎39至105歲，當中有115人來自院舍，有124人無任何打針紀錄，亦有46人及20人分別打了一針及兩針，亦有175人是65歲以上長者。

何指，當中有數名離世病人年紀較輕。其中一名是39歲男院友，有發展遲緩及腦癎症，平日需坐輪椅，故屬於風險較高人士。至於其餘的病人，則分別有癌症或長期嚴重病患，同樣屬高風險群組，涉43歲、50歲男病人，以及52歲、57歲、 59歲女病人。

她續指，由於數據滯後，在2月27日至3月11日期間，有74人離世未公佈，當中涉44男 及30女，年齡介乎55至102歲。