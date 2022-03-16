澳洲駐港領事：已促港府重新考慮禁飛令　對企業及居港澳人受影響

澳洲駐港總領事館周二（15日）在Facebook專頁上發出一段信息予居港澳洲人。總領事華怡德（Elizabeth Ward）提到已經敦促香港政府重新考慮現時對澳洲航班的「熔斷機制」決定，並指出對澳洲企業及被迫分隔的家庭造成一定的影響，又向港府轉達澳洲對疫情控制的資料以供參考。



總領事館表，領事團隊密切監察澳洲航空公司座位，確保有足夠位置讓有需要的居民能返回澳洲；又重申已經向港府表明，不願看到兒童在留院期間與父母分開。領事團隊繼續與國際學校保持聯繫，希望教育局可以讓學校自行決定上課安排。



澳洲駐港總領事館周二（15日）在Facebook專頁上發出一段信息予居港澳洲人，交代已就居港澳洲人作出支援及向港府交涉，希望可以重新考慮「熔斷機制」。（網上截圖）

澳洲駐港總領事華怡德（Elizabeth Ward）在訊息裡面指出，現時對於香港或澳洲都是一個極具挑戰性的時期，隨著香港疫情發展，明白到對於居港澳洲居民來說，無論未來決定繼續留下或是離開都是相當艱難的決定。

華怡德表示，最近幾星期已向香港政府進行交涉，關於兒童在醫院留院期間，被安排與父母分離而表達強烈關注。她重申並不希望在違背兒童的意願下，將兒童與父母或監護人分開。華怡德文中提到，已經敦促香港政府重新考慮目前對澳洲的航班禁令，指出對澳洲企業及因此分開的家庭來說有一定的影響。

華怡德表示已經向香港政府轉達最新澳洲控制疫情資料，希望可作參考；指出這場疫症大流行已蔓延全球每角落，需要共同努力聯繫每個社區。

澳洲駐港總領事館稱，將會繼續與香港澳洲國際學校保持緊密聯絡；並且與許多澳洲家庭一樣，希望教育局可以讓國際學校去繼續他們原有的課程安排，以盡量減少對孩子教育的干擾，及對父母有更好的精神健康發展。領事團隊已經密切與澳洲航空合作，以確保有足夠座位供應予需要回家的澳洲居民。