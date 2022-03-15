健身中心結業｜消委會首兩月接181宗結業投訴　佔同期85%

受新冠肺炎影響，健身室多次被指令停業，其中Fitness First昨日（14日）向員工及教練公布，全線不會再開門，終止僱傭合約。消委會的數據顯示，在今年1至2月，消委會接獲有關健身中心的投訴數字達213宗，當中有181宗與結業有關，佔總數85%；投訴涉及的總金額較去年同期多約13倍。

消委會又表示，正積極聯絡Fitness First的負責人，了解其營業狀況，今日暫未接獲相關店舖之投訴個案。



▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



近12個月健身中心結業投訴共577宗

根據消委會數據，今年1至2月合共接獲213宗有關健身中心的投訴，較去年同期的53宗，大增約3倍；當中181宗投訴涉及結業，佔總數85%，去年同期則沒有。因此去年有關結業396宗投訴，料都是在3月至12月錄得，即過去12個月共收到577宗投訴健身中心的投訴。

至於投訴涉及的總金額，今年1至2月的投訴涉404.5萬元，而去年同期共涉及28.9萬元，即增加了近13倍。消委會去年全年收到852宗對健身中心的投訴，當中最多是關於結業問題佔46.5%，而全部投訴涉及的金額共1,684萬元。

消委會提醒選擇有退款機制付款方式

消委會表示，消費者可選擇設有退款機制之付款方式，例如信用卡，一旦商戶結業，可嘗試向信用卡發卡銀行申請退款；但要注意相關限制，例如是否以分期付款支付簽賬及申請退款期限等因素。消委會強調，消費者選購任何預繳產品或服務套票前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購。

Goji Studio去年12月底全線結業。（Goji Studio網站）

Goji Studio去年12月底全線結業

第五波疫情去年12月底爆發，健身室由今年1月7日起停業。而在2020年因應疫情，健身室亦曾被政府勒令停業逾百日，之後再在12月被勒令停業，直至2021年2月才重開，連鎖健身中心Goji Studio去年12月底宣布四家分店全線結業。

消委會表示，會正積極聯絡Fitness First的負責人，了解其營業狀況，並促請有關公司盡快向消費者交代萬一結業的相關安排，例如受影響的顧客所剩餘的預繳款額、尚未使用的服務，以至如何處理預繳套票等，以保障消費者的權益。

▼曾有健身中心爆疫▼

