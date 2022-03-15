疫情│順豐送貨員屋苑外食飯盒遭投訴　網民力撐：返工唔使食飯？

本港第五波新冠疫情持續，貨運物流業亦因應防疫限制及人手短缺下深受打擊，速遞公司順豐早前更宣布暫停內地收寄件服務及本港上門收派服務。今日有網民於Facebook發帖稱，於小西灣一屋苑見到一名順豐送貨員，在行人通道用膳並聲稱已作投訴。

惟帖文隨即引來大批網民批評，認為事主不近人情，又指送貨員於疫情下仍緊守崗位，應有同理心體諒他們的辛酸。



一名網民今日於「小西灣富景花園居民聯絡組」Facebook專頁發帖，稱於富景花園第9座地下行人通道，見到一名順豐送貨員坐於通道旁邊一張長櫈，以手推車用作飯檯並除下口罩用膳。帖文認為送貨員於街頭進食影響衛生，又聲稱已向物業管理公司及保安公司投訴。

帖文隨即引來大批網民聲討，「踎係樓下手推車食盒飯都要投訴，有冇諗過人哋感受？」、「有頭髮邊個想做癩痢？」。網民又指送貨員於疫情下工作量大增，大家應有同理心體諒其辛酸，認為應建議為他們安排一個較私人及舒適的地方用膳而非胡亂投訴，又擔心事主做法會令送貨員受懲罰包括扣薪。

《香港01》到富景花園了解，相中位置為行人通道一個角落位置，較為隱蔽及僻靜，兩旁分別放置圍封的貨物及數個垃圾分類回收箱，另外對面放置一個順豐智能櫃。記者到場了解期間，剛有一名順豐職員到智能櫃送貨，他表示自己未聽聞事件，又稱上門送貨的人員與他們的工作時間不同，自己崗位的工作相對比較定時，因此亦有足夠時間用膳。

順豐上周發公開信：前線同事超負荷運轉

順豐速運上周一（7日）向客戶撰寫一封公開信，稱疫情下近期服務與客戶期望有所落差，「儘管動員所有可用的人員也沒法滿足需求」，又指公司整體營運面對巨大的壓力，各前線同事都在超負荷運轉，客戶服務人員中心每天解答上萬個心急如焚的客戶查詢，甚至被謾罵，希望客戶多體諒及包容。