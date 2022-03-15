殯儀業界指本港棺木只夠兩三日用　業界指有港產環保棺木替代

新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數不斷上升。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（15日）表示，全港現時的棺木將在兩至三日用盡，因深圳封城，令不少棺木無法來港，疑引起「棺材荒」。不過，另有業界人士反映，暫未聽到無貨供應，而本地亦有生產線製造環保棺木。



▼3月6日 沙田寶福紀念館旁凍櫃開始存放遺體▼



+ 10

郭凱邦：九成棺木內地製造 深圳封城未能來港

郭凱邦表示，本港九成的棺木都由內地供應，而內地亦有大量生產棺木的廠房，故可足夠應付香港需要。不過，由於深圳封城，因關口不暢通，故不少棺木無法來港。他又指，雖然可用水路運貨，但此方法較費時，或要花十多日時間，形容「遠水不能救近火」，相反陸路只需6小時便能到港。

他希望政府可特別處理，將內地的棺木列為必需物資，可如食物、蔬果、藥物等順利運送來港。

有業界則稱未有聽聞

不過，另有業界人士反映，情況似乎未如上述如此緊張，暫未聽到2至3天後無貨供應。另外，本港亦有生產線製作環保棺木，雖然數量不多，但相信亦可為本地提供棺木。

▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼

