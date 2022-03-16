深圳封城｜內地爆疫　照顧員援兵未能到港　安老業︰人手極為緊張

內地疫情爆發，安老業界憂影響招聘內地照顧員。香港安老服務協會執委李輝指深圳封城，內地照顧員被禁足未能到港。加上早前本地招聘不理想，雖有2000多人報名，但只有20多人接受培訓。李續指，政府於社區設立長者暫託中心「以高人工搶人」，令安老業界人手極為緊張，服務質素亦大受影響。



安老事務委員會委員、院舍營運者李輝。（資料圖片/梁鵬威攝）

李輝今早接受香港電台節目《千禧年代》訪問時指出，目內地疫情爆發，深圳封城，內地照顧員被禁足未能到港。加上內地近年城市發展快速，生活水平提高，照顧員不願離鄉別井，內地亦有大量工作機會，即使未封城前，社署目標招聘的1000名照顧員當中，有不少人臨時拒絕，最終只有百多名照顧員到港，只有目標的一成。

港府高薪搶人 業界人手壓力增

至於本地招聘方面，早期有2000多人報名，但最終只有20多人接受培訓。李輝又稱，港府在社區設立長者暫託中心「以高人工搶人」，更令人手極為緊張，質素亦受影響。

當局早前建議在安老院舍實施閉環管理，李輝說，當局要求院舍提供一個月人手名單，但其實做法不設實際。她解釋，因安老業人手流動大，加上參與閉環工作屬自願性質，有員工可選擇回家，認為閉環並非「完全閉環」，最後只有少部分安老院舍會參與。