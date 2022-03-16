疫情・3.16｜快測平台追加18萬宗確診　累計死亡人數超越內地

今日增29272宗確診，累計個案逾96萬宗。本港多79宗死亡個案，累計4,847宗，不治患者人數超內地4,636人。

特首林鄭月娥今日（16日）表示，2月26日至3月5日市民在快測平台申報的陽性個案為184390宗，即加上目前已公布個案，確診個案已接近95萬宗。分析數據顯示，申報個案高峰為3月3日，之後呈下降跡象，3月11日開始高位平台期，不見明顯下降，市民一定不可掉以輕心或有放鬆。



▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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【17:25】張竹君表示，感染後3月內再染感染的機會低，但在第五波以來，有500多宗個案在第一及第四波曾感染。

【17:07】快測覆檢現陰性，徐樂堅表示，發現有個案的相片顯示，是糢糊的兩條線，如果好清晰兩條線是明顯陽性，有一條不清、糢糊就建議做多個測試，有些人以為糢糊是陽性，最後發現是陰性，就會終止隔離令。如果有人刻意，提供虛假資料或刻意隱瞞，會做調查及執法行動，暫時未有這類個案，如有稍後會告訴比大家。

【16:59】對於本港死亡個案超過內地，徐樂堅表示，「如果就咁用死亡個案去比較，係較難去睇，因為醫院有政策，任何市民入院都會一定驗新冠病毒，究竟個案實際係Covid致死，定其他情況，如因身體有其他病患而致死亡呢，報道時未必分得到，就唔同個案，醫管局及專家會再分析，之後睇咩風險地方或者乜嘢情況、乜風險，令到死亡會高。」

【16:52】醫院管理局總行政經理劉家獻指出，今早兩名病人送到北大嶼山醫院急救後死亡，兩人分別90歲及92歲女患者，今早8時許由亞博7號館送醫院，有關設施是由社署管理的隔離中心，兩人送院情況嚴重，分別在9點09分及9點16分離世，兩人新冠病毒檢測陽性，兩人均有長期病患，兩人無打針資料。另外，一位72歲男病人，由社署管轄的2號館送北大嶼山醫院，病毒檢測陽性，現時情況穩定。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日增29272宗確診，累計個案逾96萬宗。本港多79宗死亡個案，累計4847宗，不治患者人數超內地4,636人。收到11宗院舍爆發報告，3宗殘疾院舍、8宗老人院，共104個院友，47個員工受影響，兩周內共122宗的殘疾及279間老人院受影響，一共影響12002名院友，即全港13%院友，2939員工、即約7%員工。

【16:35】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過往7天每日約3萬宗個案，最新數據一半一半是核酸及快測。過往7日個案多約3萬多，但較為平穩。

【15:13】沙田隆亨邨慧心樓及屯門寶田邨第六座因污水樣本檢測呈陽性，今午３時被圍封強檢，預計行動於明午1時完成。

【14:44】康文署表示為減少人群聚集，減低病毒傳播風險，將加強管理泳灘，明日(17日)起關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告。

康文署會加強圍封各泳灘，避免市民進入。發言人呼籲市民疫情期間盡量留在家中，同心抗疫。

【14:18】政府今（16日）表示，東區、元朗區、屯門區及黃大仙區等多區屋苑污水呈陽性，病毒量相對較高，疑有隱性患者存在。涉事屋苑包括屯門良景邨、黃大仙彩雲邨等12幢大廈。當區的民政事務處將會由明日（17日）起陸續向約12萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。

第五波新冠肺炎疫情持續於高位橫行，衞生防護中心更新3月15日的確診大廈名單，過去14日累計有3,642幢「疫廈」，較前日（14日）多408幢，其中深水埗增幅最大，多132幢，基隆街突然日增125幢，佔深水埗區全區總數逾三分之一。

其他地區方面，將軍澳臨海住宅維景灣畔，日增13座上榜；「沙士」期間多人染疫的淘大花園，同樣多兩座上榜；荃灣區的海之戀亦多7座上榜。此外，劏房林立、有不少不同族裔人士聚居的重慶大廈同樣榜上有名。

▼過去14天內有確診者居住大廈名單（截至3月15日）▼



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【13:29】本港新冠疫情持續蔓延，多幢住宅大廈周二（15日）因污水呈陽性而圍封強檢，涉事大廈今日（16日）陸續解封。深水埗麗閣邨麗菊樓共有約738名居民檢測，當中發現86宗初步陽性個案，初陽比率為11.7%；觀塘順天邨天柱樓約1,280名居民檢測，共發現276宗初步陽性及10宗不確定個案，染疫比率為21.6%；至於黃大仙竹園南邨富園樓約1,500名居民檢測，並發現227宗初步陽性個案，陽性比率為15.1%。

【12:13】對於3至11歲小朋友打針，林鄭月娥表示，因學校恢復課堂有更大空間，「但唔會話唔打針唔可以返學」，但學校會安排課堂以外活潑，家長亦想保護小朋友，推高到90%接種率「唔係好現象？」

【11:52】食物及衞生局局長陳肇始表示，疫苗通行證實施，打不同針數相隔日子，加上康復者情況，科學委員會有考慮及專業建議。操作時康復者去那些場所及要取那些證明，現階段有電腦平台，疫苗通行症人員會處理，有系列行政工作。操作上未趕及會寬鬆處理，紙本都接受。

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【11:45】林鄭月娥表示，已採最嚴格社交距離措施，無計劃令措施更嚴厲，相反市民有少許放鬆，八達通公交出行次數有微升跡象，僱主應配合在家工作，呼籲市民嚴守措施，無必要不要外出。泳灘非新措施，其實一直無泳灘服務，天氣暖多了人去，又無戴口罩。l康文署會加強管理，泳灘根本無開，只是可能要圍封泳灘。

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【11:40】衞生防護中心總監徐樂堅表示，18.4萬宗延後呈報的快測陽性好有用，看平台實際數據，疫情2月21日至22日上升，3月2日至3日為頂峰，核酸及快測陽性個案達 76000宗個案，之後開始下跌每日約3萬水平，已過高峰，但社區病毒仍活躍。收個案後會做覆核，抽樣調查，合作伙伴到市民家中做核酸檢測，少部分30個案是陰性，後續會調查，市民或看錯模糊的兩條線。

【11:26】加強長者支援，已處方三千多劑默沙東藥廠口服藥予患者服食，治療效果良好。180名內人員已來港完成培訓將在長者暫托中心工作。另外，社署已安排兩間已獲發牌新院舍，有200宿位可進行逆隔離，安排未染疫長者入住。

【11:22】因為市民做多了，近兩周核酸檢測減少，但亦停留在10至12萬檢測，陽性比例下降，高峰期3月初，再做都是平台期，社區仍有好多隱性個案。

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【11:20】抗疫工作希望走在疫情前，污水檢測工作2020年10月起，無間斷做，儘管中間疫情清零亦沒有停，由環保署、渠務署及港大處理。第五波污水檢測力度加大，加了好多定點監測站，上游加「臨點」（臨時污水檢測站），按定點出現毒量高再跟蹤上游哪一大廈有問題。從人均病毒含量看，兩日幾何平均值下跌跡象，高峰期2月28日，有4日差別，污水濃度早4日出現，陽性個案再出現。過去三日亦是平台期，無持續下降跡象。

【11:16】特首林鄭月娥表示，快速檢測包市場供應充足及價格回落，以往百幾元一個，現時十幾元都買到。中央支持下買大量及派市民，已派接近800萬，民政向污水濃度較高的居民、保安局及地區組織亦派發。

2月26日至3月5日市民在快測平台申報的陽性個案達184390宗，加上目前已公布個案，確診個案已近100萬。從圖表分析看到，目前為止申報個案高峰為3月3日，之後呈下降跡象，3月11日開始高位平台期，不見明顯下降，一定不可掉以輕心或放鬆。

【10:42】疫情下飲食業蕭條，香港餐飲聯業協會會長黃家和今（16日）指，有3千多間食肆暫時停業，估計約6萬名員工因而失業或短期失業；又提到因不少食肆停業，變相市民只能光顧有開業食肆，令部份餐廳日間堂食時段的生意比一星期前多。隨著部份染疫員工已康復，人流亦有增加，有食肆決定重開。

【10:23】醫管局購入兩款新冠口服藥，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（16日）指輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）相比默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），在減死亡及重症方面更為理想，應優先處方予病人，但需留意輝瑞口服藥與不少藥物產生相沖，嚴重有危及生命不良反應，呼籲市民記低現時服用的藥物或健康產品，以及加入醫健通，以助醫生評估是否適合適處方輝瑞口服藥物。

【09:47】13間私家醫院撥出1000張病床接收醫管局轉介的非新冠病人，香港私家醫院聯會主席何兆煒今日（16日）在電台節目表示，會盡力幫忙減輕公立醫院壓力，已佔各醫院私兩成床位，但同時亦因為私院的醫護也有染疫而有人手緊絀問題，約三至四成醫護未能工作，當中兩成人手又要負責醫局轉介病人，對非緊急病人有一定影響，估計減少約三分之一私家病人入院。

【07:30】新冠病疫第五波疫情嚴峻，本港累計確診人數在昨日（15日）已達76萬人，比內地12萬高5.3倍；本港累計死亡患者有4,568人，僅比內地少68人，以近日本港每日有逾200名患者不治推算，今日累計總數很大可能超過內地。

長者接種疫苗比率仍落後，80歲或以上僅55%已打疫苗，當中約三分一只打了一針，且進展有放緩迹像。截至昨日本港有60萬12歲或以上人口一針都未打，當中約兩成（約13萬）為20至39歲的就業青年。

截至3月15日，只有約36％的80歲以上長者打齊兩針疫苗（新冠疫苗專題網頁）

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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【07:00】新冠病毒第五波疫情嚴峻，天星小輪因乘客銳減，稱要借貸營運，目前已資不抵債，公司形容到2047年也未必能還清債務。究竟天星小輪有幾門羅雀？

記者周二（15日）黃昏坐上四班來回中環與尖沙咀的班次，乘客都只能坐上層，每班船只有50至60人乘搭，假設全部乘客都是付費成人（上層單程3.2元），每班總船費才約200元。有水手說，相比起3月11日縮班前已算旺，當時晩上常會「吉船」往返兩個維港兩岸。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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【07:00】自新冠病毒首波疫情以來，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒帶領的團隊，以基因排序分析個案，了解每個個案背後的感染源頭。惟第五波疫情嚴峻，眼看每日數以萬計的個案，團隊再無法逐一追本溯源。

於是團隊選擇跳出理大化驗室「換個模式幫香港」，成員之一的盧穎曦秉承「為市民服務」的信念，親自落場到瑪嘉烈醫院前線服務。進入瑪嘉烈醫院化驗室對她而言是一項新挑戰，一日要處理3,000至4,000個樣本，初時曾一度「好似唞唔到氣」。她自言最難忘莫過於，在核對化驗樣本資料時，發現不少年近百歲患者的樣本，及不少屬於初生嬰兒的「無名氏」樣本，莫不免感到心痛。

【07:00】本港疫情未見回落跡象，每日確診人數仍多達2萬至3萬宗，第五波累計近75萬宗確診。第五波疫情至今累計4,568人死亡，僅較內地新冠疫情死亡人數少68人，預計今日公布數字將超過全中國死亡人數。

港府抗疫工作甩漏多，批評之聲不絕於耳，甚至國務院港澳辦主任夏寶龍亦在3月初罕有發狠話，要求特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，「以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。」有建制派認為，今波疫情反映政府種種行政失當，主事官員無人問責，甚至「自我感覺良好」，事件已引發嚴重管治危機，相信疫情過後政府需要進行大檢討。

【07:00】新冠肺炎疫情嚴峻，不少輕症患者在家隔離。廖生一家六口周一（14日）有四人確診須隔離，包括一名9個月大的男嬰。他表示，家中沒有合適嬰兒服用的藥物，奶粉亦只剩下一日份量，尿片更已經用畢，「現在只是用祝君好毛巾放入嬰兒褲。」

他昨日（15日）曾致電民政總署「居安抗疫」熱線求助，惟職員僅稱會盡快安排。他對政府安排極度憤怒，曾稱今日或冒險外出買物資，「無理由要小朋友捱餓」。

記者昨日向民政總署查詢事件後，有非牟利機構突然主動向廖生提供協助，稱10小時內可派送有關物品。

▼廖生家中物資短缺情況▼



▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



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▼3月15日 深水埗麗閣邨麗菊樓圍封檢測▼



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▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼

