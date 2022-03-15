衞生署指港大推算358萬人已感染屬合理　圍封強檢有效找出患者

第五波疫情持續，港大最新估算截至昨日（14日）全港已有358萬人受感染。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，不少感染Omicron變種病毒的患者都無病徵或病徵輕，當局目前掌握的數字、即已公布的數字未必是感染者總數，認為港大的估算是「合理數字」。

他又提到，現時每日頻繁進行的圍封強檢成效大，過去數周經圍封強檢找到的個案超過1.5萬宗，當中受檢人士樣本呈陽性的百分比介乎12至13%。



▼3月15日 深水埗麗閣邨麗菊樓圍封檢測▼



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歐家榮：文獻指每個案背後或有3、4人屬未知個案

據港大最新估算，本港至昨日（14日），已有358萬人受感染。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，Omicron變種病毒的特性是有很多感染者都是無病徵或病徵輕，有部分人感染後病徵輕微、並且無做檢測，當局確實有機會不知。

歐坦言當局亦知道現時掌握的數字，未必是全港感染者總數。但現時已知的確診個案已有70多萬宗，加上有不少科學文獻均提出，每個確診個案背後都有3至4人屬未知個案，所以他認為港大提出的「全港已有358萬人受感染」是合理數字。

▼3月15日 屯門蝴蝶邨蝶翎樓圍封檢測▼



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當局指圍封強檢有效 找出社區中隱形或未檢測個案

社區爆發未曾間斷，政府每日在多處進行圍封強檢，嘗試盡快堵截社區內的傳播鍊。歐家榮亦提到，現時每晚至少有10幢大廈圍封強檢，當局透過相關行動，發現好多個案，認為措施有效，能找到社區中隱形、或之前未檢測的個案。

▼3月15日 疫情記者會▼



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過去數日圍封強檢2.8萬人 找出3400宗個案

歐家榮提到，在過去幾周，在圍封強檢中檢測陽性的個案，百分比介乎約12至13%，總共找到超過1.5萬宗個案。而自3月10日起計，數日內圍封強檢的人數約是2.8萬人，並找到3400宗個案，陽性比例約12%。

他續指，在圍封強檢中找到的個案，合適者會被安排入社區治療設施，他們的同住家人亦要接受家居檢疫，而政府已動用大部份部門、調配公務員人手協助圍封強檢。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼

