屯門良景邨、彩雲一二邨等12屋苑污水陽性　12萬居民獲快測包自檢

政府今（16日）表示，東區、元朗區、屯門區及黃大仙區等多區屋苑污水呈陽性，病毒量相對較高，疑有隱性患者存在。涉事屋苑包括屯門良景邨、黃大仙彩雲邨等12幢大廈。當區的民政事務處將會由明日（17日）起陸續向約12萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。



▼污水呈陽性需自行檢測屋苑名單▼



．東區 — 東熹苑、興東邨及小西灣邨

．元朗區 — 朗屏邨

．屯門區 — 良景邨、兆畦苑、兆軒苑、兆邦苑及兆隆苑

．黃大仙區 — 彩雲（一）邨、彩雲（二）邨及彩輝邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，並在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，亦要妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼

