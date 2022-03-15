荃灣、將軍澳等四區污水陽性　健明邨、綠楊新邨等9萬人自行檢測

新冠疫情疫情肆虐。政府今日（15日）表示，發現本港多個地區的污水檢測結果呈陽性及病毒量較高，總數涉及至少25個屋邨、屋苑及大廈，包括荃灣區綠楊新邨及怡景園；中西區均益大廈第一至三期及羲皇臺一帶，共15個屋苑或大廈；將軍澳健明邨；以及葵青區麗瑤邨、祖堯邨、華員邨至翠瑤苑一帶，共7個屋邨或屋苑。

港府明日（16日）起將陸續向四個地區內約9萬名居民、清潔員和物業管理員派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



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因應多區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日起，陸續向以下地點約9萬名居民、清潔工和物業管理員，派發合共超過9萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

涉及範圍及屋邨、屋苑資料如下：



．荃灣區︰綠楊新邨及怡景園

．中西區︰均益大廈第一至三期、永華大廈、毓明閣、創業中心、業昌大廈、得富大樓、美新樓、屈地大廈、觀龍樓、加惠臺、嘉輝花園、西環邨、學士臺、百年大樓及羲皇臺

．西貢區︰健明邨

．葵青區︰麗瑤邨、祖堯邨、華員邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑

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港府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp

