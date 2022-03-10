觀塘坪石邨屯門黃金海岸等污水檢測陽性　港府派17萬快測包籲自檢

政府今傍晚（10日）公布觀塘區、屯門區、東區、西貢區、南區及元朗區多個範圍，包括觀塘坪石邨、屯門黃金海岸、小西灣富景花園及天水圍天頌苑等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明天（11日）起陸續向約17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過17萬個快速測試套裝，供自行檢測。



3月10日，部分污水呈陽性屋苑：



涉及地區及範圍：



觀塘區：坪石邨、彩福邨及彩霞邨



屯門區：香港黃金海岸、三聖邨、愛琴海岸、兆安苑、海景花園、青榕臺及碧翠花園



東區：富景花園、富欣花園、富怡花園、佳翠苑及曉翠苑



西貢區：茵怡花園、康盛花園、英明苑、欣明苑、景明苑及浩明苑



南區：鴨脷洲邨



元朗區：天頌苑、天晴邨及天富苑



▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp



政府發言人提醒，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。此外，於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。