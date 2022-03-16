內地醫療隊參與亞博治療、急救等工作　醫管局：可自行輸入資料

第五波疫情嚴峻，醫護人手淪陷，首批75名內地援港醫護日前抵港，今日再有數百人抵達，將主力在亞博社區治療設施工作，特首今早表示會親自到口岸迎接。醫管局表示，內地醫療隊短期內會開始臨床工作，將會參與治療、護理、處方藥物等工作，並於有需要時為病人進行急救。亞博系統已加入中文介面，內地醫護可以在系統內自行輸入資料。



▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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醫管局發言人今日(16日)表示，首批到港的內地援港醫療隊，今日繼續在亞洲國際博覽館社區治療設施熟習運作情況，短期內會開始臨床工作，與醫管局的醫護人員共同為病人提供治療。

內地援港醫療隊在社區治療設施即將開展的臨床工作，醫管局表示與本地醫護人員性質相同，包括接收病人、巡房、為病人提供治療、護理、處方藥物及在有需要時為病人進行急救等。另外，社區治療設施的臨床系統及資訊已加入中文介面，內地援港醫療隊成員可以在系統內自行輸入資料，無需本地醫護人員代為輸入或翻譯。

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醫管局指出，即使內地援港醫療隊與本地醫護人員來自的醫療系統不盡相同，但本著醫護人員救人的天職，以及大家都具豐富經驗，雙方可以合作無間，協同為病人提供治療。局方再次感謝內地派出醫療隊來港協助抗疫，除了紓緩醫管局醫護人手的壓力，亦有助提升公立醫院接收病人的能力。