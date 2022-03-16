疫情｜3千食肆暫停業　約6萬人短期失業　有食肆決定重開

疫情下飲食業蕭條，香港餐飲聯業協會會長黃家和今（16日）指，有3千多間食肆暫時停業，估計約6萬名員工因而失業或短期失業；又提到因不少食肆停業，變相市民只能光顧有開業食肆，令部份餐廳日間堂食時段的生意比一星期前多。隨著部份染疫員工已康復，人流亦有增加，有食肆決定重開。
黃家和今早接受香港電台訪問時指出，現時約有3千多間食肆暫時停業，估計約6萬名員工因而失業或短期失業，亦有僱主即使蝕本，仍願意重新營業，讓員工有工作不用失業，他指限聚令將延續至4月20日，未來情況十分嚴峻。
又提到因不少食肆停業，變相市民只能光顧有開業食肆，令部份餐廳日間堂食時段的生意比一星期前多，又提到近兩星期不少食肆從業員確診康復，需要一份工作，加上人流有所上升，從經濟學角度而言，不少食肆決定重開。
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