康復者未獲豁免疫苗證明　指有醫生憂要負責　社區組織促指引涵蓋

衛生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議，一般康復者若染疫前已接種兩劑新冠疫苗，康復後毋須再接種第三針，但未接種疫苗康復者卻不一定能為得到豁免證明書。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，自2月中推出疫苗通行證起都有收到求助，但有部份私家醫院不願為康復者發出證明書，或食肆等處所等職員亦未必會讓市民進內，促請當中指引涵蓋康復者。



香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

彭鴻昌今早（17日）接受香港電台訪問時提到，當局向私家醫生提供的指引，只包括因健康情況等原因不能接種疫苗，但並無涵蓋康復患者的情況，私家醫生亦要負上一定責任，故不一定會為康服者發出證明書，促請當中指引涵蓋康復者。

另外，彭鴻昌又提到康復者去到場所職員會否豁免亦是另一個問題，認為更便利的情況應該有官方確認證明，可以放上安心出行，出入場所時用安心向職員證明。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



+ 8

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼

