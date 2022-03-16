健身中心Fitness First停業自動清盤　剩餘合約可轉會至PURE

連鎖健身中心Fitness First周三（16日）於網站發表公開信，宣布8間分店即日停止營運，同時啟動自願清盤程序。公告提到管理團隊與母公司和股東們未能找到合適營運的途徑，向持份者送上最真誠歉意及感謝團隊走過20年。截止16日仍合資格的會員將會收到電郵了解最新安排，剩餘合約餘額可轉至另一所連鎖健身中心PURE Fitness。



健身中心Fitness First（16日）透過網頁發公告，宣布8間分店周三起停止營運，及啟動自動清盤。（網上截圖）

健身中心Fitness First周三（16日）在網站上發公告，正式宣布全港8間分店即日停止所有營運，並於同日開始清盤程序。裡面提到中心面對漫長的挑戰，團隊連月來嘗試及尋找合適的途徑以維持業務，可惜最終都無法改變結局。中心感謝團隊於20年來得貢獻，為一眾持份者帶來影響和不便，送上歉意。

信中又提到，截至3月16日仍然持有效服務計劃合約的Fitness First 持卡人，將會收到電郵了解公司最新安排。

據知，持有合資格的會員將在5天內收到電郵通知剩餘時數餘額，會員可轉移至另一間連鎖健身中心PURE，在全港20多間PURE Fitness或PURE Yoga中心作選擇。

▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



早前在14日，Fitness First向全體員工及教練公布，所有分店不會再開門，所有僱傭合約隨即終止，約三四百名僱員遭遣散。有員工透露，其中兼職員工的薪金已在上月上旬支付。Fitness First將會補發終止合約的正式信件。有業界擔心未來恐怕將有更多健身中心抵擋不住疫情下停業壓力而陸續倒閉。

▼ 疫情下的健身中心▼

