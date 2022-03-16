約500前四波確診者再次感染　當局建議不知是否曾感染者可打疫苗

本港新冠肺炎疫情嚴峻，累計確診個案逼近100萬宗。衞生防護中心指，一般而言確診後三個月內再感染的機會低，而在第五波中有約500名確診者屬再感染，即他們在第一至四波疫情時亦曾受感染。

至於如果有患者不知是否曾感染，接種新冠疫苗對身體有何影響？衞生防護中心強調，不同針數之間的間距是希望可發揮疫苗最好效果，「唔係講支針有任何危險性而唔能夠太早打」，參考外國可短於康復後1至2周便接種疫苗，呼籲市民可平衡疫苗一定有好處及保護，按本身意願接種。



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本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者中被問到有沒有第五波康復者再出現感染？她回應指一般而言感染後三個月內再染感染的機會較低，但約有500名於第一至四波曾感染的人士，在第五波中再次受感染。

亦有記者問及確診者感染後有抗體，但如不知道曾感染又接種疫苗，會否對身體有影響？衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，科學委員會過往建議感染後隔半年先接種下一針，原因是希望發揮疫苗最好效果，而現時數據顯示，接種疫苗的間距可縮短。因此最新建議是感染後如果未曾接種疫苗，可在康復後三個月打第一針，「計數上等於好似第二針咁，感染當係第一針」。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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徐解釋，接種疫苗間距「唔係講支針有任何危險性而唔能夠太早打，而係睇點樣用支針最好」。他又指，不同地方亦有不同接種疫苗政策，有地方是如感染沒有徵狀，可短於一至兩周內就打針，「因為要平衡對佢保護重要過任何情況」。他舉例稱，當安老院出現大爆發時，現時接種指引是康復後四星期就建議可打第一針，故有不同情況下有不同間距。

徐樂堅又指，現時感染Omicron後很多時候沒有徵狀，市民亦不知是否感染，「所以市民唔使過份憂慮有無感染而唔去打針，千祈唔好」。他指平衡後疫苗一定是有好處名及帶來保護，市民如不知是否曾感染可按照本身意願接種，強調「對佢有好處多過壞處」。

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