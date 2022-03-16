政府釐清醫委會遠程醫療指引　與病人先面診後遠距　屬建議非規定

政府周三（16日）發出澄清，關於有報道指醫委會不允許遠程醫療服務，政府表示醫委會已經為有意進行遠程醫療服務的醫生提供指引，並不觸犯任何《遠程醫療實務道德規範指引》，指引列明醫生先與病人面對面診症，後再進行遠程醫療只屬建議，非硬性條件規定。食衞局已鼓勵更多私營機構向市民及新冠病人提供免費遠程醫療支援。

另外被指無支援醫療衛生界抗疫，政府指明白各醫護人員在採購個人防護裝備上或遇困難，表示已於2020年已向醫護免費提供50萬個口罩，本月稍後將向私營醫療界分發個人防護裝備、口罩及保護衣等。



醫委會已經就《遠程醫療實務道德規範指引》澄清，醫生先與病人面對面診症後，再進行遠程醫療，僅屬建議，非硬性規定條件。在抗疫階段下，不會抵觸。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

政府周三（16日）就近日有報道指醫委會不允許遠程醫療服務發出澄清聲明，裡面提到二月已經去信醫委會，闡明醫管局及私營醫療界別，有實際需要為新冠患者提供遠程醫療服務。在目前抗疫情況下，遠程醫療不會觸犯《遠程醫療實務道德規範指引》。

政府補充，醫委會已經澄清《指引》中，就醫生先與病人面對面診症後，再進行遠程醫療，僅屬建議，非硬性規定條件。

浸大早前在3月9日宣布成立「中醫抗疫遠程醫療中心」，處理預約、視像應診和送藥服務。（浸大圖片）

政府指，食衞局近日已與各醫護團體商討，食物及衞生局局長陳肇始鼓勵各私營醫療機構為市民及新冠病人提供免費遠程醫療服務。

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另外，政府表示明白各醫護人員在採購個人防護裝備上或會遇到困難，曾在2020年中提供50萬個口罩予不同醫護人員支援抗疫。又因應第五波疫情，早前亦決定再向私營醫療業界分發個人防護裝備，包括口罩、保護衣、面罩及眼罩等，期望於本月稍後時間能將個人防護裝備派發予各醫護專業人員。

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