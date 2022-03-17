Fitness First停業　工會料逾200健身室倒閉　抗疫津貼未夠付成本

連鎖健身中心Fitness First昨宣布停運，同時啟動自願清盤程序。香港健體專業人員總會會長王曉山今（17日）於港台節目《千禧年代》表示，受影響員工涉約300至400多人，本港僅尚存2至3間較大規模健身中心，未必能吸納所有員工，部份健身教練或較難重投本行；至於Fitness First會員，或因轉移限制，部份客人或未可成功涵接至另一健身中心。

他又估計，第5波疫情下，有200-300間小型健身室因經營困難相繼結業，即使港府設有「第六輪防疫抗疫基金」，但津貼僅按健身室大小發放一次性津貼各10萬元或20萬元，難以覆蓋所需成本。



▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



健身中心Fitness First（16日）透過網頁發公告，宣布8間分店周三起停止營運，及啟動自動清盤。（網上截圖）

王曉山指，Fitness First屬外資連鎖健身中心，員工約300至400多人。該公司數天前已通知員工結業消息，相信會根據勞工法例給予遣散賠償，工會暫未收到有關求助。

他續說，Fitness First在港已20年，共有8間分店，於市場佔有率相對大，對被遣散的健身教練有一定影響。受疫情所限，健身室重開無期，尚存較大規模的健身中心僅得2至3間，未必能吸納所有員工，或需以自由身（Freelance）工作，甚或轉行。

顧客方面，Fitness First指，合資格會員將可轉移至另一間連鎖健身中心PURE，王曉山表示，由於PURE規模及場地倘大，分店亦多，相信應可容納Fitness First的萬多名會員，惟類似的轉移過渡在業界內仍處於摸索過程，或設轉移限制，部份客人或未必成功涵接。他又指，另一已結業的健身中心Goji，同樣設會籍轉移，惟據其了解，最終轉移的會員人數不多。

「第六輪防疫抗疫基金」向5,000呎或以下健身室，發放一次性10萬元津貼，5,000呎或以上則發放一次性20萬元，王曉山指，5000呎或以下的較小型健身室，每月租金達6萬至10萬元，金額僅夠繳交一個月租金；較大型的健身室，每月租金更可達60至100萬元，他認為津貼金額較少，「可以補貼到去邊度？」他相信第5波疫情下，有200-300間小型健身室會因經營困難而相繼結業，11至12月又是淡季，已經連續6月做不到生意。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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▼3月16日 屯門寶田邨第6座圍封檢測▼

