健身中心Fitness First全線結業　遣散數百員工　業界憂更多倒閉

本港爆發新冠疫情以來，各行各業均受重創，其中健身中心屢遭次停業。有8間分店的連鎖健身中心Fitness First，昨（14日）向員工及教練公布，全線不會再開門，所有僱傭合約昨日終止。業界料，約三四百名僱員遭遣散，並稱現時是寒冬期，擔心會有更多健身中心倒閉。



▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



向員工發信感謝對公司付出

有Fitness First員工向《香港01》表示，該公司昨日（14日）已向所有全職及兼職員工發信，公布公司將結業、不會再重開，所有員工的合約會於即日終止。Fitness First在信中亦向員工致歉，感謝他們過往對公司的付出。

員工續透露，其中兼職員工的薪金已在上月上旬支付。Fitness First將會補發終止合約的正式信件。

連鎖健身中心Fitness First有8間分店。

▼曾有健身中心爆疫▼



業界料有三四百員工遭遣散

香港健體專業人員總會會長王曉山表示，近日有聽聞Fitness First會結業，據知該公司已遣散8間分店共約三四百名員工，但暫時未收到求助個案。王續指，Fitness First在香港營業20年，亦是國際品牌，相信因為在疫情下屢遇停業，現金流出問題才會結業，他又指不少健身中心均面臨類似情況，是「被政府拖累」。

停業一個月虧蝕三億 批政府扼殺健身業

王曉山續指，現時是業界寒冬，業界停業一個月，虧蝕額已高達三億元。他坦言，業界都很擔心會有更多健身中心倒閉，並稱現時的環境下，有二三百間的健身中心結業都不足為奇。連月來的停業，有不少業界要貼錢交租、甚至借錢繼續經營，他無奈表示：「我哋（業界）始終想自己生意繼續，其實見唔到將來，都係搏一搏。」

王亦質疑當局決定防疫措施的準則，不明白為何髮型鋪可以重開，但客人保持一定距離做運動的健身中心則不能重開，批評政府「扼殺業界」，希望疫情回落時，當局盡快讓他們復業。

▼ 疫情下的健身中心▼



健身中心資助計劃難支撐經營

民政事務局推出的健身中心資助計劃，分別為500平方米或以下、及500平方米以上的健身中心提供10萬元及20萬元一筆過津貼。王曉山批評，津貼額太少，難支撐經營，他估計Fitness First每間鋪月租達六七十萬，相比之下，他形容：「政府嘅津貼完全係杯水車薪，唔湯唔水。」王亦提到，政府上一輪防疫抗疫基金提出給予健身中心的資助，不少健身中心到今日仍未收到。

王曉山指，健身中心資助計劃津貼額太少，難支撐經營。（李澤彤攝）

申請資助資格僅要求申請時仍在營運

民政事務局在網上發布的指引，申請健身中心資助計劃的資格中，僅列明中心業務在遞交申請時仍在營運。以此推論，Fitness First在資助計劃其他輪數提交申請、並獲發的津貼，不會因為結業而要退還。