警察公共關係科郭嘉銓擢升助理處長　統領公關部門　部署回歸慶典

警隊高層人事變動，原屬警察公共關係科總警司郭嘉銓，今日（17日）升任助理處長（特別職務）（支援），統領警察公共關係部門，以及協助部署香港回歸25周年慶祝活動，確保順利進行。至於原任大埔警區副指揮官的高級警司曾淑賢，今日接任警察公共關係科總警司一職。



警察公共關係科總警司郭嘉銓，升任助理處長（特別職務）（支援）。（資料圖片 / 陳浩然攝）

消息指，警務處本月開設助理處長（特別職務）（支援）職位，屬有時限的首長級編外職位，負責就社區和傳媒關係事宜，向警務處處長和高級官員提供建議，以及聯繫警隊不同部門，對外作為官方發言人，代表警隊向傳媒和公眾傳遞重要信息等。

確保回歸25周年慶祝活動順利進行

據悉，助理處長（特別職務）（支援）亦會協助和確保回歸25周年慶祝活動順利進行，警隊會制定部署和應變計劃，採取適當管理措施，確保公共安全和秩序。

原任大埔警區副指揮官的高級警司曾淑賢，接任警察公共關係科總警司一職 （資料圖片/梁銘康攝）

警隊助理處長將增至17人

《香港01》去年11月報道，警務處計劃增設一個助理處長（公共關係）的常設職位，預計本月經立法會審批，並待財委會通過後，有望年中落實，據悉郭嘉銓將會坐正新職位，繼續領導警察公共關係科。

原本警務處架構中警務處處長、3位副處長之下，有5名高級助理處長，以及16名助理處長，分別協助掌國家安全、行動、支援、刑事、保安、資訊系統、服務質素等分科、出任五大總區指揮官，在新設助理處長一職後，警隊助理處長增至17人。