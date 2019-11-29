【逃犯條例】逾千退休警重返警隊協助　郭嘉銓：同我哋齊上齊落

警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（29日）在警方例行記者會表示，警方需要更多人手去支援前線同事，又稱有很多紀律部隊都「好想去貢獻」，為香港服務，參與「止暴制亂」工作，所以現時繼懲教處後，亦有入境處及海關加入擔任特務警察。此外，另有約1,000名退休警察以合約形式重新聘用，協助警方工作，「同我哋一齊齊上齊落」。

警方於下午4時召開記者會。（余睿菁攝）

警務處助理處長（行動）周一鳴、警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜，聯同消防處消防區長（政策課）林建軍今日（29日）會見傳媒。

就警隊人手方面，警察公共關係科總警司郭嘉銓承認，警方需要更多人手去支援前線同事，歡迎政府可以在現有框架中用不同措施協助警隊增加人手。他又稱，有很多紀律部隊都「好想去貢獻」，想為香港服務，參與止暴制亂工作，所以繼懲教處後，亦有入境處及海關人員加入擔任特務警察。

有記者問及警方重聘逾千退休警員，郭嘉銓指自2015年公務員事務局容許退休警員以合約形式重返警隊後，警方亦會趁機聘請退休警員。他透露，有約1,000名退休警察將會以合約形式招聘，協助工作。

郭嘉銓表示，鑑於警隊不同需要，有許多有經驗及能力的退休同事亦希望在這關鍵時刻，一起應對現時情況，因此警隊趁機聘請退休同事，「同我哋一齊齊上齊落」，讓香港回復平靜。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥強調警方嚴肅及緊張跟進印尼女記者眼中槍事件。（余睿菁攝）

另外，印尼女記者Veby Indah於9月29日在港島區就反對修訂《逃犯條例》遊行，採訪期間受槍傷，右眼失明，女記者曾表示希望獲得警員身份，惟至今仍未有結果。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示投訴警察課已收到相關投訴，又指投訴警察課一直與投訴人的代表律師保持緊密聯絡，而其律師索取的資料或牽涉法律程序，江永祥強調警方嚴肅及緊張跟進事件。