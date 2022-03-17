疫情｜亞博館設施非為長者設計　醫管局料內地醫護能改善護理工作

第五波疫情持續，內地援港醫療團隊近日到港，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（17日）表示，內地團隊已到亞博館的社區治療設施，正熟習環境。他承認，亞博館原本是供輕症、年輕而有自理能力的病人使用，設施並非為臥床長者病而設，現在改變用途確有限制，洗澡設施亦不理想。但劉相信，隨著內地醫護在今或明開始投入工作後，相信可協助做到更多護理工作。



劉家獻表示，亞博館本身的設計是供輕症、年輕、有自理能力的病人使用，現時改變使用用途後，承認會有限制，部份病人長期臥床，沖涼設施亦不理想。不過他指，在內地醫療團隊到港前，即使人手不足，但都會定期為病人抹身、轉身，以免長者長期臥床出現壓瘡情況。

內地專家今或明將開始工作

劉家獻續指，內地團隊早前已到亞博館，現時正熟習環境，了解工作流程，今日或明日起，陸續會有內地專家開始工作。他表示，內地團隊可以加大照顧病人數目，有助解決人手不足問題，尤其當中有出色的醫生、護士，相信可做更多護理工作。

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