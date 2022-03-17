封區｜富昌邨、彩雲邨等7屋邨　共10廈污水陽性圍封強檢

政府今日（17日）下午起陸續圍封多座大廈，包括沙田隆亨邨賞心樓、屯門湖景邨湖暉樓、屯門寶田邨第5座、屯門蝴蝶邨蝶聚樓、深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓，黃大仙彩雲（一）邨飛鳳樓、白鳳樓及玉麟樓，以及香港仔鴨脷洲邨利怡樓。

該10幢大廈因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，料圍封至明日。



▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼



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因沙田隆亨邨賞心樓排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，政府今日（17日）下午2時30分起圍封賞心樓強檢。（政府新聞處圖片）

▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼



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隆亨邨賞心樓下午2時半起圍封

政府發言人指，由於沙田隆亨邨賞心樓排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，自今日下午2時半起圍封隆亨邨賞心樓。受檢人士須在家中等候，直至區內所有受檢人士完成檢測，檢測結果亦已獲大致確定，才可離開。政府目標是在明日約下午1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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隆亨邨善心樓、慧心樓早前圍封共發現518宗初陽

至於同邨的慧心樓，昨日亦有圍封強檢行動，大廈約1,600人接受檢測，發現224宗初步陽性和38宗檢測結果不確定個案，初陽比率約14%。至於善心樓則於前日圍封強檢，約1630人接受檢測，當中發現294宗初步陽性和77宗檢測結果不確定，受檢居民初陽比率約18%。

屯門湖景邨湖暉樓下午3時30分被圍封強檢。（政府新聞處圖片）

屯門湖景邨湖暉樓下午3時30分圍封強檢

另外，屯門湖景邨湖暉樓於下午3時30分被圍封強檢，政府發言人指，由於湖暉樓排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，故作出圍封行動。

屯門寶田邨第五座下午4時起圍封。（政府新聞處圖片）

屯門寶田邨第五座下午4時起圍封

政府發言人又指，由於屯門寶田邨第5座排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今日下午4時起圍封寶田邨第5座。政府目標是在明日約下午2時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

另四屋邨共七廈須圍封 彩雲邨佔三幢

此外，政府在下午4時半至5時期間，亦先後因屯門蝴蝶邨蝶聚樓、深水埗富昌邨富凱樓及富怡樓、黃大仙區彩雲（一）邨飛鳳樓、白鳳樓及玉麟樓，以及香港仔鴨脷洲邨利怡樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，採取圍封強檢行動。

政府將於區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。區內曾於2021年12月31日或之後確診新型冠狀病毒病的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

