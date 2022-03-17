洪水橋設施今啟用　部份劃作長者暫託中心　現有隔離床位已逾1萬

由中央援建的洪水橋社區隔離設施完工，政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強、發展局局長黃偉綸等，今早（17日）到場視察。李家超表示，隔離設施今日啟用，共提供1,600床位，因應長者暫托中心的需求大，其中約三分一面積將用作長者暫託中心，由社署管理，這部份則料於4月營運；醫管局也會提供醫生及護士照顧長者所需，提供定期護理及藥物。連同早前已交付的隔離設施，全部合共可提供過1萬個隔離床位，共3,000多個房間，而佔地近10公頃的元朗潭尾的設施，料可於月內將完成。



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現有設施已能提供逾1萬隔離床位

李家超表示，洪水橋社區隔離設施今日啟用，接收患者入住隔離，由保安局的抗疫特遣隊負責營運，共提供550間房間、共1,600床位，連同早前已交付政府的中央援建項目，已有超過1萬個隔離床位、共3,000多個房間。因應長者暫托中心的需求大、供應緊張，其中約三分一面積將用作長者暫託中心，交付社署管理，並會物色有經驗的香港營運者，提供護理及照顧服務，料可於四月營運；醫管局也會提供醫生及護士照顧長者所需，提供定期護理及藥物。

李家超表示，洪水橋社區隔離設施今日啟用，接收患者入住隔離，由保安局的抗疫特遣隊負責營運，共提供550間房間、共1,600床位。

目前4社區隔離設施使用率達八成

他指出，洪水橋社區隔離設施設有上蓋，故在場工作人員毋須日曬雨淋，設施受到適當保障，也設有無障礙通道方便輪椅進出，洗手間會加強照明樓梯，合共提供25間大房，每個大房由4至6個櫃組成，各有7至12個床位。他補充指，早前交付的4個社區隔離設施，平均使用率達到八成，包括房間流轉、維修等，部份時段更達九成，符合他們要求。

感謝內地醫護來港支援

李家超多次感謝內地醫護來港支援，形容：「不只是專業服務，還是民族感情服務。」他指內地醫護離開家人來港照顧的病人，面對多項挑戰，包括接受閉環管理，活動受到限制，只為做好治療工作。他認為內地醫護除了在亞博館社區治療設施工作，亦可考慮安排到北大嶼山醫院香港感染控制中心支援，相信可與本地醫護相輔相成，令功能「1+1比2大」。

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月內將完成元朗潭尾設施

發展局局長黃偉綸補充指，洪水橋社區隔離設施佔地約3公頃，本月內將完成佔地近10公頃的元朗潭尾設施，預計下周分階段交付，而啟德、竹篙灣亦陸續有工程進行，佔地亦超過10公頃。

正就全民檢測作細化方案

對於有傳3月26日將進行全民檢測，李家超重申內容不正確，直言當局正進行細化方案，研究不同環節，強調方案落實後會預留足夠時間通知市民作準備，並會充份解釋方案細節，呼籲市民留意政府發放的官方消息，不必聽從有媒體發放的信息而錯誤了解，認為社會毋須有不必要的顧慮。