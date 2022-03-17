被問如何感謝內地醫護及反映意見　醫管局劉家獻：為佢祈禱

約400名內地醫護團隊已抵港支援亞博館工作，昨日有記者問及病人可以如何投訴內地醫護引起爭議。有記者今（17日）在衞生防護中心疫情記者會上問到，如何向該些醫護人員反映意見或表達感謝時，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱可為他們祈禱，並做好防護措施，因現時見到不少市民除罩吸煙。

不過劉家獻無回應如何反映意見，亦無回應香港醫務把關是否會增加負擔。



▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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可為內地醫護祈禱 無回應如何反映意見

劉家獻表示，感謝方法有好多，例如可為該些醫護祈禱，或做好防感染措施，包括完成接種疫苗、戴好口罩等，又稱現時仍然見到有市民無戴好口罩、甚至除罩吸煙，強調市民打齊針、做好防疫，已是對醫護人員好好的幫助及感謝，大家共同努力打勝仗。

不過劉家獻並無回應，如何向內地醫護「反映意見」。

3月17日，被問及如何感謝內地醫護及反映意見，醫管局總行政經理劉家獻表示，可以祈禱。

重申兩地醫護無溝通障礙 無回應把關加重負擔問題

有英文記者問及，雖然醫管局行政總裁高拔陞今早表示內地與香港均使用一樣醫學國際術語，亦已安裝有關中文系統，溝通上無問題，惟有本地醫護反映，擔心本地醫護會成為內地醫護的「把關者（Gate Keeper）」，並擔心會加重本地醫護負擔，對此醫管局有何回應？

劉家獻無直接回應有關問題，僅重申內地醫護對醫管局幫助十分大，過去數天交流下，兩地醫護已有共識，內地醫護懂英文、認識所有醫學術語，本港醫護亦能看中文，大家參考相同的國際文獻，處方藥物亦用一樣的名詞，當局希望方便內地醫護輸入病人資料，才容許其輸入中文，並再三強調雙方不會有溝通問題。

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翻查資料，昨日劉家獻回應有關如何投訴內地醫護問題時，提到醫院內有病人聯絡主任及病人聯絡部處理相關事項，但強調收到的讚揚信是遠遠多於投訴，並指內地援港醫護會是醫管局名譽僱員，身份等同醫管局員工，所有收到的意見、讚揚及投訴做法，與醫管局機制一致。但當局至今並無回應，涉及內地醫護的投訴或醫療事故如何處理。

昨日（16日）Now新聞台一名記者問及，如果有病人投訴內地醫護、或不幸出現醫療事故，當局會如何處理。有關問題引起爭議，全國政協副主席、前特首梁振英今發文批評該名記者，並質疑其「腦袋問題還是心術不正」，Now新聞台今日中午為事件致歉。記協亦隨即發聲明指有關提問及報道無犯錯，亦具公共價值，對該記者履行職務時遭抨擊及Now新聞台的致歉深表遺憾。