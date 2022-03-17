高拔陞指內地醫護精英具抗疫經驗　兩地醫護「一傾就明」協作順利

疫情持續嚴峻，累計本港染疫人數近百萬。對於近日內地醫療團隊援港，醫管局行政總裁高拔陞表示，他們都是來自高水平醫療機構、有不少抗疫經驗，形容兩地醫護「一傾就明，一睇就明」，相信有助提升亞博館診治病人的質素和質量。



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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高拔陞表示，疫情雖在高位徘徊，但入院患者中長者比例愈來愈高，由二月底約5成多患者達70歲以上，至今已增至7成，以長者及老弱人士居多，故早前已調節亞博館社區治療設施的服務模式，由原本接收病徵輕微、有自理能力的患者，改為集中資源照顧年紀大、需要護理患者，故需卧床比例非常高。

他指出，目前有200多患者正接受治療，故需更多人手照顧更多長者，尤其有卧床需要、需要護理的長者，昨日有內地援港醫療隊加入共同照顧患者，抵港後立即展開工作，與醫管局團隊就治療、護理、處方藥物等照顧患者流程，作深入詳細討論。

對於近日內地醫療團隊援港，醫管局行政總裁高拔陞表示，他們都是來自高水平醫療機構、有不少抗疫經驗。

高：兩地治療方案非常接近、協作非常順利

高拔陞表示，在亞博館運作初期，因人手緊張，已採取不同協作模式，包括在醫管局內部不同聯網抽調員工及有自選兼職人員加入，故已經有標準程序及指引、臨床管理系統，令整個治療方案標準化，相信本港已有由不同背景、單位醫護協助的經驗。

對於較早前來港的內地醫療隊，他形容交流溝通傾得深入、協作上非常順利，形容他們都是「來自高水平醫療機構，基本上都是精英人員，不只是新冠專科，還有傳染病，感染控制、重病科等，完全係啱嗰個專科，又有不同地區抗疫經驗，好多之前去過武漢，照顧新冠肺炎病人經驗非常之好，成個治療方案，內地同香港非常接近」。他又指，交流時留意到彼此均是參考國際指引、文獻、期刊等，故無論在臨床觀察、呼吸次數、體溫、血氧等指標非常接近，化驗、用藥基本上也是根據國際指引，故協作上非常順利。

就有關中英文問題，高拔陞指出，臨床有經驗醫護「一傾就明」，舉例說與病人溝通用中文，即使名詞未必完全對到一樣，但「一傾就知講咩」，故溝通非常順利。對於醫管局臨床管理系統，他稱到亞博館工作的醫護用平板電腦，會根據標準範本入數據，近日也新增中文範本，做臨床工作醫護「一睇就明」，部分內地醫護已到紅區工作，期望昨日增援的200多位醫護可盡快投入工作。

高拔陞又指，較早前安排了內地醫護作為榮譽僱員，直言醫管局以往亦有類似安排，希望盡快提升亞博館診治病人的質素和質量，盼隨着內地支援將病人愈早醫治愈好。

亞博館隔離設施昨日有4名長者送院 其中3人離世、1人昏迷，特首林鄭月娥形容「不幸、非常傷痛」。

亞博館3長者離世 林鄭：非常傷痛

此外，亞博館隔離設施昨日有4名長者送院 其中3人離世、1人昏迷。特首林鄭月娥形容為「不幸、非常傷痛」，有關長者是亞博館內社署負責、正檢疫的安老院院友，即屬長者隔離用途場館，三名死者年齡介乎89至98歲，有長期病患、亦無打針，認為「不等於我們無照顧長者」，醫管局在旁亦設社區治療設施，為長者提供醫療服務。

高拔陞補充指，醫管局老人科醫生及外展護士有提供醫療支援，昨日離世長者年長及體弱，指出「老人科長者唔係咁容易講得到病徵有轉變，本身溝通唔容易，睇返臨床觀察，在餵食方面冇乜明顯異樣」，但會要求檢視過程、加強更多醫療程序，亦相信隨內地支援加入後，有關服務水平可提升。

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