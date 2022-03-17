再生勇士羅偉祥離世　先天腦痙攣不言棄　終生爭取殘疾人士權益

路向四肢傷殘人士協會前主席、現任執行委員會副主席羅偉祥「祥仔」今日（17日）逝世，終年58歲。

他天生患有嚴重腦痙攣，要坐在輪椅，但一直為四肢殘疾人士爭取應有權益，曾爭取低地台巴士服務、嚴重殘疾人士照顧者津貼、殘疾人士乘車優惠、要求引入無障礙的士、小巴等，並獲頒香港紅十字會「香港人道年獎」、特區政府「MH榮譽勳章」、「十大再生勇士」等榮譽。

行政長官林鄭月娥對「祥仔」離逝表示深切哀悼，指任社署署長期間與他有所交往，認為羅偉祥對復康界貢獻良多，令人敬佩。



羅偉祥曾為路向四肢傷殘人士協會主席，為輪椅人士爭權益。（路向四肢傷殘人士協會影片截圖）

成功爭取殘疾人士乘車優惠 任路向四肢協會主席多載

羅偉祥於2005年擔任路向四肢傷殘人士協會主席，協會今日亦發文，指祥仔生前貢獻良多，至90年代初加入協會後，身體力行發揮自助互助精神，以其個人抗逆經驗，燃亮他人。他亦在復康界積極參與倡議工作，包括多年前爭取低地台巴士服務，於2004年爭取嚴重殘疾人士照顧者津貼，2008年成功爭取殘疾人士乘車優惠，2014年要求引入無障礙的士、小巴，以及爭取嚴重傷殘人士綜合支援服務等。

貢獻受認同 獲再生勇士、香港人道年獎等獎項

祥仔貢獻亦備受認同，曾獲頒「傑出殘疾人士獎」、「第5屆十大再生勇士」、特區政府「MH榮譽勳章」、「香港人道年獎」及「香港精神獎」。路向四肢傷殘人士協會形容祥仔面對困難的勇氣比一般人更加強而有力，永不放棄的精神更加令人敬佩。

臨終仍操心會務 路向四肢協會：他常說困難不可怕 最可怕是沒勇氣面對

協會指，祥仔臨終前仍然為會務操心，經常叮囑職員對有需要的會員要咬牙切齒一些，急會員所急，指會把他的助人自助精神，薪火相傳下去，永不止息。

祥仔常常跟我們說：「困難並不可怕，最可怕的是沒有勇氣面對」 路向四肢傷殘人士協會

羅偉祥身前積極參與社會事務。（資料圖片）

林鄭月娥哀悼「祥仔」：他對生命的熱誠非常人能及

林鄭月娥亦對祥仔逝世表示深切哀悼，指於她出任社署署長時與他交往，認為祥仔雖然屬傷殘人士，但對生命的熱誠和工作的拼勁非常人能及，他永遠心繫殘疾人士福祉，善於以個人抗逆經驗鼓勵同路人，充滿正能量，對復康界貢獻良多，令人敬佩。

前立法會議員張超雄亦發文哀悼羅偉祥，形容痛失了一位好友及好戰友，讚揚羅在爭取殘疾人士獨立生活道路上是先鋒，殘疾身軀困不住他活潑思想，一生為自己、為殘疾人士奮鬥。