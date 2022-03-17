抗疫的士｜有司機網上稱未發薪　運輸署︰每周向營辦商發資助款項

第五波疫情下，政府成立抗疫的士車隊，由專用的士接載輕症確診病人到指定診所。另外500架的士更會調配予消防處，接載確診者到隔離設施。抗疫的士以日薪3000元「重賞」招募司機，不過有自稱抗疫的士司機的網民，聲稱至今仍未獲發薪金。

有曾參與第一輪抗疫的士工作的司機向《香港01》透露，大約3月中從車行獲發薪金，較計劃完結時間遲逾一周。他說，在駕駛抗疫的士期間，需由司機墊支隧道費、燃料開支等，有別過往的士司機即時收取現金。早前有司機曾就出糧時間表示不滿，認為參與計劃的司機，或要有心理準備，隨時要墊支一個月費用。

運輸署回覆表示，曾接獲一宗有關薪金事宜的查詢，並指已於3月上旬向營辦商發放第一批資助款項，往後會每周審核營運紀錄後，向營辦商發放資助金額，再由營辦商向參與車隊的司機發放資助。香港的士小巴商總會理事長周國強表示，其車行大約於首輪計劃結束後3、4天內發薪金，假如業內仍有司機未成功獲得薪金，願意提供協助。



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政府於2月18日展開抗疫的士計劃，每一期工作為期14日，即第一輪於3月3日結束。參與計劃的司機，每日薪金為3,000元，但不得接載其他乘客，只可按預約接載確診者前往指定診所，而且需自行繳付車租、燃料費及隧道費等。然而有自稱擔任抗疫的士司機的網民在Facebook專頁聲稱，至今仍未獲發薪金。

騰駿的士管理公司負責人陳富樺之前參與抗疫的士計劃（資料圖片／羅君豪攝）

騰駿的士管理公司負責人陳富樺早前參與第一輪抗疫的士，他表示，大約3月11、12日，獲車行通知可領取薪金，之後再預約車行領取支票。據他了解，每間車行的實際安排或有不同，但由計劃開始至領取薪金，司機或要有心理準備，可能要先墊支一個月才獲發薪金，與平時「日日出糧」有異。

抗疫的士司機需先墊支燃料及隧道費等開支

陳富樺表示，在參與第一輪抗疫的士工作期間，大約到第7日，已有司機向車行詢問何時出糧；到第10天時，部份司機表示已「乾塘」，之後隨時無力繳付隧道費。他續指，連同燃料費、隧道費等開支，司機每日需墊支至少百多元，隨指定診所數量增加，過海車程亦更普遍，變相成本會更高，即整個計劃下，司機14日內，或需先墊支一千多至二千元。

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陳富樺又指，扣除車租及上述開支後，每日收入大約2,000元，認為薪金水平算是不俗，故暫時招募抗疫的士司機方面未算困難，但如何確保司機質素則是另一難題。

的士商會︰司機薪金先由車行墊支

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，其車行大約在首輪計劃結束的3至4天內向司機發薪，相信業內司機都已領取，但假如仍有司機未獲發薪金，可向他提供資料加以協助。他表示，抗疫的士車隊運作暢順，即使車隊將增至900架，在招募司機方面亦未見困難。

他又指，薪金雖由車行發予司機，不過車行亦是先墊支，政府會向有關車行發放資助款項，政府方面已向業界稱，會盡快發放。

運輸署︰每周審核營運紀錄後發放資助金額

運輸署回覆表示，曾接獲一宗有關薪金事宜的查詢。另外，在審核營辦商提交的營運紀錄後，已於3月上旬向營辦商發放第一批資助款項，往後會每周在審核其營運紀錄後，向營辦商發放資助款項，再由營辦商向參與車隊的司機發放資助。運輸署指，如有疑問，司機可直接向相關營辦商查詢。