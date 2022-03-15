抗疫的士｜逾30司機染疫未被嚇退　業界︰車隊將增500輛已搵齊人

抗疫的士於2月18日投入運作，免費接送輕症患者往返指定診所，現時車隊有約400輛的士。的士業界承認，近日400名司機中有約30多人染疫，但現時市道差，不少司機仍然願意繼續加入抗疫的士車隊工作。

運輸及房屋局局長陳帆早前透露，除現時已投入服務的400輛抗疫的士外，會再增加500輛抗疫的士予消防處調配。的士業界表示，新加入的500輛抗疫的士，均已找齊司機，預計最快本周五，投入服務的抗疫的士數量，可一口氣增加逾一倍。



▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



+ 2

香港的士小巴商總會理事長周國強說，按的士業界統計，400名駕駛抗疫的士司機中，累計有30多人確診，但認為司機染疫「未必關接送乘客事」，形容現時疫情在社區大爆發，到處都有染疫風險。

周續說，雖然抗疫的士車隊傳出司機染疫消息，但未見導致其他司機打退堂鼓，目前大部份人「搵食艱難」，抗疫的士車隊「人工有返咁上下」，負責安排抗疫的士人手的4大的士車行，暫時仍可找到足夠司機加入。

最快本周五抗疫的士車隊可再增500輛

陳帆早前指，現時有約400輛抗疫的士提供服務，每日接逾4,000宗預約，正籌劃再增500抗疫的士予消防處調配。

負責營運抗疫的士的車行車主協會常務副主席鄭敏怡表示，新加入抗疫的士車隊的500輛的士，均已找齊司機工作，預計最快本周五，投入服務的抗疫的士數量，就可增加超過一倍。她說，部份早前確診的司機，於康復後亦已歸隊，未有因而卻步，暫時亦未見有司機因有人確診而退出。