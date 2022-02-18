抗疫的士｜接送司機首轉車仍怯　有確診者乘普通的士求診

疫情嚴峻，每日有數千人確診新冠肺炎，由於公立醫院病床緊張，部份患者自行到七間指定診所接受治療。專門接送確診者往返住所和指定診所的抗疫專屬的士車隊，今天（18日）起投入服務，每小時大約有5部指定的士到達運送及接載患者及家屬離開。但記者同時發現，最少有一名求診長者，乘搭一般的士到達，亦有患者乘搭巴士或步行離開。



其中一個司機分享早上上班到中午時間，接載了三名患者，已經是車隊中比較「旺場」，又說第一個患者上車時「怯一怯」，但反思過後認為要有同理心，自己已有準備會中招，平靜下來。他又説接受任務的司機有風險，希望市民諒解他們領比較高的薪酬，「『重酬之下，必有勇夫』，我係要預咗自己中招先做，我都唔敢同屋企人住，上車落車一直噴噴噴消毒，廁所又去唔到，我自己都覺得自己好似加入咗醫療嘅抗疫團隊咁。」他又擔心影響其他人，暫時不敢吃飯、飲水。



▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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專門接送確診者往返住所和「指定診所」的抗疫專屬的士車隊，今天起投入服務。早上7時起接受預約，首20分鐘已收到300個預約到政府的指定診所。沙田圓洲角普通科門診診所是其中一個指定診所，《香港01》記者到現場視察，每小時大約有5部指定的士到達運送及接載患者及家屬離開。但記者同時發現，最少有一名到診所求診的長者，乘搭一般的士到達，亦有患者乘搭巴士或步行離開。

由怯到安然受：街客都可能有人中咗招

參與計劃的其中一名接載患者的司機沈先生説，今日早上8時起上班，至中午12時接送三名病人，在車隊來説「旺場」，「唔知係唔係宣傳唔夠或者太倉卒，亦可能係有啲區需要嘅乘客唔多，有啲司機一轉車都未做過，我三轉已經多。」他解釋，車隊以交車地區劃分安排工作，北區、沙田患者多，使用頻率高，部分地方則「未發市」。

問到他擔任專屬車隊司機的心情時，他笑說：「第一個上車係怯一怯架！人之常情要面對嘅時候係會咁，但係看一看或者個樣，其實遲早有一日係自己，就接受嘅啦。」第二轉車接送時已習慣，安然得多，「諗諗吓，街客都可能有人中咗招，你依家未知有得防範盡可能安全啲。」

他又分享近日行家們傾談，有乘客上車説要到醫院都會驚一驚，有部份只是「頂硬上」，亦有人使用快速測試，發現結果為陽性，「基本上冇得驚，人人有可能中招，我都預咗做得就會中招。」

抗疫的士司機沈先生説，「『重酬之下，必有勇夫』，但係我都有風險㗎，我係要預咗自己中招先做，我都唔敢同屋企人住。（歐嘉樂攝）

有苦自己知：不敢喝水 不知怎樣吃飯

沈先生續説，近日有人質疑司機可以領取較高人工當上抗疫的士團隊，為了「賺快錢」，他説，「『重酬之下，必有勇夫』，但係我都有風險㗎，我係要預咗自己中招先做，我都唔敢同屋企人住，有細路仔有老人家，自己借咗地方住先做，上車落車一直噴噴噴消毒，廁所又去唔到，我自己都覺得自己好似加入左醫療嘅抗疫團隊咁。」認為政府在防疫之下，已經花上不少「冤枉錢」，接載患者是必須的工作，認為需要較高少少薪酬人市民擔任，實屬正常。

他已將消毒物品放好在車尾箱，離開車廂前會為自己消毒及車廂消毒。他又説，今早起已不敢喝水，怕要脱下保護衣不知放到何處，又擔心餐廳職員不願出售外賣給他，「有餐廳職員見到我又彈開，依家都唔知點樣去食飯。」

他反映港府安排倉卒，若果在乘客及患者中間加上透明膠版，會比較安全得多，「安裝膠板只需要15分鐘到30分鐘，好容易買，相信仲有好多患者需要服務，你都唔爭在買多塊膠板。」自己曾經測試改用膠紙，但效果不理想，只能放棄。「唯有不停咁消毒，減低交叉感染風險，但係其實又唔算太驚，大家安然啲，周圍都有，遲早中架！」

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

接載新冠病毒輕症患者的專屬的士車隊今天起運作，早前預計有300部的士加入團隊工作，司機表示，每日薪酬大約為3,000元，扣除車租及油費等開支，大約有2,000多元收入，日薪發糧。沈先生説，「依家市道咁差，睇落去真係幾好pay(薪俸)，但係我就預咗遲早一日會中招，到時就冇得做啦。」但他認為服務的確有需要，「始終直接上落去對大家安全啲。」

專屬的士車隊的司機開工前要先做快速檢測，穿着多重防疫裝備，包括戴兩個口罩及手套、穿保護衣、戴眼罩和保護面罩，接載患者期間不交談。記者又發現，部份的士車廂設有空氣消毒裝置，並將所有車窗打開。