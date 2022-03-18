內地援港護士初期不派藥注射　需換片餵飯　醫管局：分段熟悉工作

內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博有傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等，而派藥、注射等工作，由醫管局護士負責。

醫管局指，與內地醫護分階段熟悉系統及工作流程，現已完成對接討論，將並肩工作。

微博上有批評指，內地護士做護工（病房助理）的工作是「委屈」。不過，有本港護士指出，護士工作向來包括換片、餵食、抽血等，呼籲不熟悉護士工作的人勿煽風點火。



微博有用戶上傳一張指是內地援港護士的分工表。（網上圖片）

「協同模式」初期分工 內地護士抽血、驗血糖、換片

微博傳出一張標題為「協同模式」開展初期護理常規工作及分配，疑為亞博治療設施內的分工表，列出內地護士與醫管局護士的工作內容。

其中醫管局護士主要負責注射藥物及派藥，而內地護士則負責量度維生指數、更換尿片、轉身、餵飯、驗血糖、抽血等工作。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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醫管局：分階段熟悉系統及工作流程

醫管局發言人指，醫管局與內地援港醫療隊就於新冠治療中心（亞博館）的醫療工作，雙方近日積極討論協商，務求盡快開展互相協作服務病人。

上周第一批內地資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定分工計劃，作為壓力測試。現時，內地及香港護理團隊已完成對接討論，雙方達成共識，並將一起負責臨床護理工作，香港醫護團隊會與內地團隊肩並肩工作，共同為香港病人提供專業護理服務。

護士協會主席：護士一向要幫病人轉身、換尿片

香港護士協會主席源志敏表示，護協未有收到有關資料。他說一般而言，醫管局護士一向以來的臨床工作都包括驗血糖、替臥床病人轉身，和替失禁病人換尿片等等。

醫療衛生界立法會議員林哲玄則表示，不清楚有關分工。

內地網民：只幹護工的髒活是委屈

在微博貼出分工表的用戶「風中微塵」，擁有286.7萬追蹤者，她曾接受央視訪問，自稱為「香港警嫂」。港大透過大數據研究指，此賬號在2019年7月貼出有人721要去元朗「搞事」的文宣，因此白衣人要保衛家園；但警方消息隨後稱有關文宣在該微博轉貼前一小時已在telegram出現。

有關分工表引起內地網民不滿，指是要內地護士做「髒活累活」，是「護士只幹護工（即病人助理）的活，真沒必要受這委屈」。

不過「風中微塵」發布的上述內地醫護分工表之後被屏蔽，她稱並無主動刪除。有人留言批評她，未了解清楚情況下，激發兩地矛盾。

▼亞博館社區隔離設施▼



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香港護士：只是護士工作 籲勿煽風點火

有護士向《香港01》透露，香港病房助理人手長期不足，本港護士工作內容一直都包括換片、餵飯等，認為有關分工表只為初期模式，日後或有更改，雙方需要時間磨合，特別是派藥、注射等，香港護士要核對電腦系統，雖然界面已增加中文，但藥名等內容仍為英文，需要時間熟悉操作。

該名護士呼籲，不熟悉醫護工作的人，勿煽風點火、加劇中港矛盾。