疫情｜范徐麗泰：內地來港醫護經驗豐　斥敵視者「反咬好人一口」

內地醫護近日來港支援，全國人大前常委范徐麗泰接受傳媒訪問時表示，香港本身力量無法應付第五波疫情，感謝中央派出有經驗的醫護人員來港抗疫，形容此舉是落實了「香港有求，祖國必應」的說法。
對於有人對內地醫護心存偏見甚至敵視，范除麗泰斥責「完全是反咬好人一口」，強調大家應該團結齊心，而特區政府亦要更加努力，讓市民有信心抗疫。
▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼
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指內地來港醫護經驗豐富
范徐麗泰指，第五波疫情下，公立醫院很多醫護染疫，雖然他們痊癒後會回到崗位，但人數仍遠遠不足。內地兩批醫護人員來港協助，范徐麗泰指他們大多經驗豐富，參與過內地疫情防控工作，並熟悉粵語和英文。
她續指，近日廣東也出現疫情，抗疫工作同樣緊張，但仍在極短時間內派出醫護支援香港，充份體現血濃於水。
有人關注兩地醫療系統不同，本地醫疫常用英文寫病歷，內地醫護則用中文，范徐麗泰認為問題不難解決。她認為如開藥時英文譯名不同，藥房首次開藥會有困難，但問清楚以後就能解決。
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