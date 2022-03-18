失業率急升至4.5%　議員籲公布失業援助金細節　食肆員工憂不合格

政府昨日（17日）公布最新失業率4.5%，上升0.6個百分點，失業人數升至15萬7900人，當中餐飲服務活動業升至8.1％。勞聯立法會議員林振昇指疫情持續失業率或會超越最高位7.2%，建議盡快公布臨時失業援助金細節，以為失業市民提供援助。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為應以科學方法恢復社會運作，讓食肆及商戶重新營業，以讓經濟繼續運作。



▼3月8日 疫情下的市況▼



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鄧家彪今早接受香港電台訪問時提到，失業率的升幅是預期之內，更預計情況會更差，與2020年7月相若。提到1萬元的臨時失業援助金，指成效一定大，更建議申請資格計個人薪金外，亦應雙軌制以家庭為單位計算，總收入不超某數字便可申請，因部份人人工可能較高，但是家庭中的唯一收入來源，將可幫助更多失業市民；另外，百分百擔保個人特惠貸款計劃亦多市民表示有興趣，但銀行對文件要求較嚴格，建議政府可給予銀行清晰指示。

工聯會立法會議員鄧家彪建議臨時失業援助金應雙軌制以家庭為單位計算，總收入不超某數字便可申請。（資料圖片 / 李澤彤攝 ）

勞聯立法會議員林振昇認為如疫情持續惡化，例如全民檢測未能解決疫情，令疫情持續至5至6月，失業率會繼續上升，甚至超越疫情以來最高位7.2%。又促請政府盡快公布臨時失業援助金細節，指不少市民擔心不乎合申請資格，尤其是飲食業顧員，因他們並非被正式解僱，但同樣零收入，與失業無異。又認為百分百擔保個人特惠貸款計劃可分開十年慢慢還，可幫助到開工不足及收入大減的市民。

林振昇促請盡快公布臨時失業援助金細節。（羅君豪攝／資料圖片）

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為失業率的升幅算快，而且會再上升，因3月份的情況比2月更差，直至4月才有機會回落，預計率失業率會升至5%左右。提到失業補貼同消費劵雖有一定幫助，但與一個月的薪金仍有距離，建議政府以科學方法恢復社會運作，令食肆及商戶重新營業，以讓經濟繼續運作。