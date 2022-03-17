失業率急升至4.5%　15.8萬人無工開　勞工界：只係失業海嘯嘅開始

第五波疫情來襲近3個月，百業蕭條。政府統計處今日（17日）發表最新就業數據顯示，經季節性調整，2021年12月至2022年2月失業率為4.5%，急升0.6個百分點，更是止升11個月後重現升勢，最新約有157,900萬人失業，就業不足率亦升至2.3%。勞工界指，今次公布的失業率未完全反映第五波疫情高峰實況，飲食業、零售業、個人服務業壓力最大。



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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差不多所有主要經濟行業失業率均升 建造、零售及膳食業升幅明顯

統計處指，與2021年11月至2022年1月比較，差不多所有主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、「住宿及膳食服務業」以及「藝術、娛樂及康樂活動業」有相對明顯升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

多2.27萬人失業 就業不足率升至2.3%

勞工及福利局局長羅致光指，受第五波疫情影響，勞工市場急劇惡化，失業率顯著上升0.6個百分點至4.5%，就業不足率亦上升0.5個百分點至2.3%，失業人數增加22,700人至157,900人。

羅致光：勞工市場急劇惡化 短期內將繼續受壓

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）較上一個三個月期間顯著上升1.4個百分點至6.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率急升1.9個百分點至8.1%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別大幅上升1.5和2.9個百分點至6.2%和8.2%。大多數其他行業的失業情況亦惡化。

羅致光說，由於嚴峻的本地疫情嚴重打擊與消費相關的活動，並干擾廣泛的經濟活動，勞工市場在短期內將繼續受壓。

勞工及福利局局長羅致光

下一輪失業率勢更嚴重 鄧家彪促盡快發放1萬元失業支援

工聯會立法會議員、勞顧會勞方代表鄧家彪指，2月上旬疫情急轉直下，打工仔主動尋找較穩陣工作，亦有老闆看淡前景下結業，因此今次的失業率數字可以見到明顯「趨勢指標」，但未完全反映實況，因結業潮在3月才開始，下一輪失業率勢更嚴重。鄧家彪促請政府盡快公布財政預算案提出的1萬元一筆過臨時失業支援申請細節，並要盡快發放此筆「及時雨」，且更彈性處理：「要畀一班開工不足嘅工友都受惠到，𠵱家零收入符合資格，但一個月開得3、4日工嘅點算呢？」

勞聯譚金蓮：停薪留職慘況散布各行各業

港九勞工社團聯會副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮指，2月及3月的第五波疫情，見到除了飲食業受影響，零售同重創，店舖「時開時閂」現象比之前明顯得多，停薪留職慘況已散布各行各業，惟未有在失業率數字上反映，她形容：「𠵱家只係失業海嘯、停薪留職海嘯嘅開始。」