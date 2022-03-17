失業率升至4.5%議員憂未見頂　促盡快發放失業援助金、重推保就業

本港2021年12月至2022年2月的失業率上升至4.5%，就業不足率亦上升至2.3%，差不多所有主要行業均有上升，情況令人憂慮。立法會議員關注1萬元臨時失業援助金何時派發，勞聯林振昇指，款項早於2月15日在立法會財委會通過撥款，希望盡快開放申請，讓有需要人士4月能收到援助。



林振昇提出，1萬元臨時失業援助金可擴大至停薪留職人士。（資料圖片）

林振昇：計及停薪留職 實際數字更嚴重

林振昇指，第五波疫情下本港各行業經營困難，指去年禁堂食時食肆仍能做午市，但今次不少食肆全日停業，員工雖然未被解僱但沒有收入。他認為，計及這些未被炒但「停薪留職」的打工仔後，實際失業數字會更嚴重，又預料失業人數和就業不足人數會持續上升，預計6至7月仍處於高位。

政府早前撥出30億元設立臨時失業援助金，林振昇指，每人1萬元計將有30萬人受惠，認為可以將申請資格擴大至上述停薪留職的人士，以及美容業等自僱人士。

顏汶羽冀可以多途徑申請失業援助金，指年長失業人士上網申請或有困難。（資料圖片）

顏汶羽促盡快公佈申請方法 冀可多途徑申請

民建聯立法會議員顏汶羽亦要求盡快發放失業援助金，指除了消費券外，1萬元失業援助金是失業基層市民經濟上唯一依靠。政府早前稱希望3月內開放申請，但至今詳情欠奉，令人焦急，顏汶羽要求政府盡快公布申請方法。

立法會議員楊永杰表示，收到不少市求助，因失業多時而有財務困難，出現焦慮症狀，冀政府可簡化臨時失業援助金的手續，及盡快推出。他又擔心失業率仍會進一步上升，認為有必要重推「保就業計劃」，為中小微企發放津貼，以支付部份員工薪金，餘款可用於企業營運，以穩定經濟。

楊永杰建議推出針業中小企的保就業計劃。（資料圖片）

開工不足率亦升 建議向特定行業從業員發津貼

部份行業如巴士車長等，因疫情而開工不足，不少人收入減少，林振昇提出可參考清潔、保安等，向巴士車長等特定行業從業員發放津貼。

政府近期招聘人手支援抗疫，林振昇指，旅遊業在疫情下停頓，政府聘請從業員加入疫苗接種中心工作，業界反應良好，最近有部份人轉往方艙醫院工作，認為對於紓緩失業有幫助。不過他到，飲食業從業員目前仍然處於觀望，期待政府盡早處理疫情後能從操故業，因此希望政府措施能針業不同行業的處境。