疫情．3.18｜新增20082宗確診　第五波超過100萬個案　增265人亡

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】本港疫情仍然嚴峻，今日（18日）新增20,082宗確診、265人亡，第五波累計個案超過100萬宗。

政府今日公布「保就業計劃2022」及「臨時失業津貼」申請詳情。



【23:20】本港單日新增確診個案仍然高企，維持在約兩萬宗水平。衞生防護中心公布昨日(17日)更新確診患者居住大廈名單，共有3,846幢大廈上榜，當中包括不少豪宅地段，如跑馬地惠園、藍塘別墅，亦有淺水灣道37號3座等，東區太古城更新增7座現確診患者。

【20:59】博愛醫院調換兩名分別81歲及103歲的確診女病人身份，家屬視像探親始發現。兩人目前情況穩定。院方就事件展開調查，初步懷疑病人被戴上錯誤手帶，導致身份調換。

【19:08】恒生銀行今日（18日）宣布推出「抗疫同恒」青年就業計劃，特別為近年畢業的大學生設立150個為期半年的工作機會，工作崗位包括前線營運、資訊科技等，報名日期由3月21日（下周一）至5月31日，獲取錄的畢業生將於6月中上班。

恒生銀行表示，會根據受聘者經驗，月薪會由15,000元起；並強調除了工作機會及薪酬，更寶貴的是，計劃的目的是為年輕人提供學習和裝備的機會，從而提升他們的競爭力。

▼3月18日 大窩口邨富邦樓圍封強檢▼



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【17:28】財經事務及庫務局表示，一名司機新冠病毒快速測試結果為陽性。該名司機主要負責為財經事務及庫務局副局長陳浩濂擔任駕駛工作及其他與局方相關的駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為3月11日。陳浩濂一個月前已開始自行駕車上班，2月16日後便沒有與該名司機接觸。陳浩濂上班前均有進行新冠病毒快速測試，今日亦有進行，全部結果為陰性。

▼3月18日 將軍澳健明邨健晴樓圍封強檢▼



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【17:10】香港引入阿斯利康藥廠的抗體藥劑製品「Evusheld」，供免疫力低的人注射，張竹君強調這是抗體，並非之前的阿斯利康疫苗。「Evusheld」目前並非本港註冊藥劑製品，但《藥劑業及毒藥條例》容許註冊醫生可以為治療特定病人或臨床試驗而進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用。

【17:03】港大推算有358萬人感染，佔一半人口，徐德義指，尊重大學研究結果。被問及食衞局前局長高永文認為，目前香港是被動共存，徐德義稱，第五波疫情發展非常迅速及嚴峻，內地派專家與醫療團隊提供意見，根據內地專家意見做到「三減」，用分層分流處理個案，按病情嚴重性去不同地方，已成立定點醫院收重症，增加社區隔離設施畀輕症患者做分流。

張竹君表示，未有討論打第四針的情況。

被問及康復者要相隔90日才可打第二針，如何獲得疫苗同行者的豁免，徐德義只說會配合，但無講解詳情。目前未有特別的方法進入場所，只能拿出院紀錄等，只能通知場所，希望盡快推出電子方法。

▼3月18日 和樂邨泰安平安義安樓圍封強檢▼



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【17:00】被問及內地護士與香港護士分工，劉家獻並無直接回應分工表的內容，只稱感謝內地醫護，內地醫護閉環式管理，穿合適裝備，在治療區內連續工作4小時，期間不會換崗位飲食、休息。內地醫護並無入住迪士尼酒店，醫管局亦無向他們支付費用。

【16:55】長者疫苗接種量，由每日7,000大跌至1,000，徐德義表示，過去數周定下目標有外展隊到老人院打針，希望3月18日前做到，其中一個方法去確保某個環境長者可打針。有長者留家，已努力提供更多接種中心或專屬中心或流動接種車接觸屋邨長者；另一計劃是外展計劃，轉為行動不便長者而設，是其中一個計劃，多醫療機構有興趣參加。

至於口服藥，醫管局已開始為合適人士處方，會經常可檢視藥效。

【16:45】206宗醫管局呈報死亡個案中，年齡介乎25至106歲，126人為65歲以上，其他較年輕的死亡確診者，均有長期病患。

醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻表示，認同亞博館一名專科醫生的說法，很多亞博館的長者年紀大，病情不太嚴重，照顧比醫療更重要，因此1000張病床只收200多人，就是要集中人手。因此內地醫護來港，可以增加收症。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：新增20,082宗確診，其中12,116快測、7,966核酸陽性，只有3宗輸入個案。第五波疫情超過100萬宗個案。

多265人死亡，其中醫管局呈報259宗（過去24小時206宗、53宗滯後呈報）；法醫通報6宗。第五波累計5188人死亡。

整體死亡率0.5%，70%死亡個案是80歲以上，80歲以上死亡率8.5%。整體打齊兩針死亡率0.09%，無打齊兩針1.32%，有14倍分別。

新增10個院舍報告病例（7殘疾院舍、3老人院），共89院友、47員工。

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【16:31】食衞局副局長徐德義：抗疫重點減少死亡、重症、感染。確診總數接近100萬宗，遠超負荷。仍然要避免要除下口罩的跨家庭聚會。

感謝中央提供內地醫護，短時間內調400名豐富經驗醫護來港，放下手上工作、家庭支援，好快投入工作到亞博館照顧病人，支援下可更善用設施，增收症量，提升治理病人質素。

五個社區隔離設施短期設立，包括青衣、新田、洪水橋、港珠澳等。主要接收無病徵或輕症患者，對防止傳播減輕壓力，醫護專心治理重症。另三個體育館接收長者暫托中心，等可出院長者，經醫管局轉介。家居隔離會加強支援，包括派物資包，隔離護理系統，透過額外支援，獲得健康建議及資訊，識別高風險患者。

▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼



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【15:23】政府今早（18日）宣佈重推「保就業」計劃，並會擴大剔除名單至部份不受疫情影響的行業，如大型超市、速遞、銀行及金融等行業。



政策創新與統籌辦事處總監何珮玲在記者會中，進一步補充計劃資料。她表示，即使企業從事行業於剔除名單中，若其員數目不超過50人，仍可受惠於今次計劃，僱主可提出申請。她又澄清，廣播業不會在剔除名單中，無論規模大小仍能受惠。

【14:18】1萬元失業援助金 申請資格：

計劃申請人須以個人身份提出申請，並必須符合以下所有條件：

(1)持有效香港身份證

(2)於2021年10月1日或之前年滿18歲

(3)由2021年10月1日至提交申請當日通常居住在香港

(4)曾於2021年10月1日至12月31日這三個月期間至少一個月在香港工作，而所有工作的月入一般介乎2,700元至30,000元

(5)就業狀況為：

於提交申請時已失業至少連續30天（包括提交申請當日）；或

現受僱於下列受第599F章所限的處所，並被僱主要求短暫停工，而於申請當日距離最後工作日至少30天（包括提交申請當日）–

(i)因應第五波疫情而現須要關閉的表列處所（即遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所或泳池）；或

(ii)須要關閉或經營受限制的餐飲業務處所（如酒吧、酒館或餐館）。

以下人士不具備申請資格：

(1)因轉工或退休而主動離職

(2)在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作 (詳見守則及條款)

(3)於提交申請時為綜合社會保障援助計劃(綜援)的受助人

(4)受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施 (詳見守則及條款)

網上申請臨時失業支援金：https://www.tur.gov.hk/zh/

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【14:11】「臨時失業支援」的申請期為3月23日早上8時至4月12日晚上11時59分，共三個星期。申請人應確保所提交的資料符合計劃下所有要求，以便盡快處理。

審批結果會以手機短訊及電郵（如申請者有提供電郵地址）通知申請人。預計大部分合資格申請人可在提交申請後三至四星期收到資助。

【14:00】政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，1萬元臨時失業支援金，無論是兼職、自僱人士也可申請，沒行業限制。另外，停薪留職者也可申請，惟行業受限，需要是受第五波影響而關閉的處所。

【13:02】政府早前縮短成人接種接種第三劑疫苗的間隔至3個月，並在今日（18日）宣布下周一起，18至59歲屬於此類的人士可以預約打第三針，同時會開放12歲或以上的免疫力弱人士，預約在接種第三劑疫苗後相隔三個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。

▼ 3.7疫苗接種日 ▼



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【12:22】國家主席習近平上月強調，港府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切」任務，惟本港死亡個案持續攀升至近5,000宗。



特首林鄭月娥今（18日）在例行記者會被記者問及是否未按指示壓倒疫情，林鄭即回應指稱已完全按國家主席對於本港要求，在第五波疫情起全心全意抗疫，把穩控疫情視為重中之重。

【12:21】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博日前傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等；至於派藥、注射等工作，由醫管局護士負責，因此引起批評指內地援港護士負責厭惡性工作，較受「委屈」。

特首林鄭月娥今日（18日）回應指，醫管局並非所有設施交由內地團隊，以協作形式或混合模式分工，並得到雙方同意。「我唔覺得應該由外面人，單單睇住一張紙評價應該係點。」

微博有用戶上傳一張指是內地援港護士的分工表。（網上圖片）

【11:17】政府將推「2022年保就業」，計劃會較上一次聚焦，提供為期3個月的工資補貼。林鄭表示，今次聚焦受第五波支影響中小企，改良設計如下

1. 設定受惠僱員工資上限，高薪員工不是對象；

2: 剔除不影響行業，大型超市及物管公司

3: 一定要用僱員身上，聚焦最有需要地方，執行上盡量簡單，參考2020年強積金數據或僱主提供資料，精簡程序。

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主要內容：

1. 為僱主提供3個月補貼，涵蓋5-7月補貼，向僱主發放。

2. 月入低於3萬元僱員(臨時支援同樣是)，涵蓋75%僱員，受簡單起見，每全職僱員僱劃一上限8000元，2020則以其薪全一半50%，並以9000上限，但發現平均補貼額是7800元。

3. 同上次不同係僱主可提供獲資助僱員人數，令其更切合經營狀況，不能超上限，建議參考2020年data ，即上次如成功申請，當時申報是員工1000人，就成為今次申請上限。僱員專屬上限外，考慮規定所有僱員人數不超統一上限，有大公司超一萬幾千人，上次所有僱員，今次聚焦中小企，對大型僱主設上限，資源更平均，不會集中大企業。

4. 3個資助期內，僱主要請不少於獲批僱員數目，新要求是僱主取8000元補貼後必須用僱員身上，同2020年好大分別，受工會詬病，話俾話高薪員工，但今次確保補貼悉數用於獲批僱員，僱主不能自行調撥。

5. 聽社會反應，非每行業受影響，剔除某啲行業，名單包括：剔除公營、法定機構如機管局、地鐵，不具申請資格同政府有。

公務員、大學、受政府支助福利機構同樣不可。進一步剔除一些行業，無受疫情影響行業：如大型連鎖超市，大型藥房、物管、銀行、金融、速遞派送、管理公司、電訊商、廣播業等。名單及合資格行業稍後會發附件。

6. 鼓勵僱主續聘65歲以上長者，會提供適當資助，因他們不用供強積金，如何令其僱主可申請，詳情稍後公布

林鄭月娥表示，視乎最終剔除名單，估計110-130萬僱員受惠，比2020年稍細，因好多剔除；資助額由260-310億。因今次屬3個月補貼。會細化計劃細節，隨後盡快向全財委會提申請，目標4月內接受申請。2020年推出保就業，曾形容是史無前例的及時雨，2022年是撐企業、保就業，提振信心的舉措，相信疫情退卻，會似2021年情景，經濟會恢復。

【11:12】特首林鄭月娥表示，自2月8日公布抗疫基金下形容為破格思維，為短暫失業人士提供一筆過1萬元援助金，全職、兼職、自僱都可申請。

立會批撥款，聽意見後，我們同意有一個放寬，好大擴大受惠人士，現受僱於要關閉處所，如美容院、餐飲，而須被僱主短暫停工，無薪假都可申請，此是好多勞工團體訴求。申請期由3.23日接受申請，為期3周，申請人要去年第四季內最少一個月受僱，月薪為2700元至3萬元，申請人交申請前需連續30日無工作，無就業，大部分申請以強積金記錄核實，無強積金戶口都可申請，但要提交較多資料，政府委托NGO可辦理申請。臨時失援可解燃眉之急，一次性措施，但需靠市場提供就業機會，遏止疫情外，亦要為重啟經濟展開部署，協助企業保留員工。

【11:05】林鄭：政府將再推出保就業計劃，惠及110萬至130萬名僱員，動用310億元。

（孔繁栩攝）

【00:10】內地援港醫護已到港，並開始到亞博社區治療設施照顧病人。微博有傳出一份稱為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為內地護士到港支援的分工表，當中列明內地護士負責更換尿片、量度血糖、為病人轉身、餵食等，而派藥、注射等工作，由醫管局護士負責。

醫管局指，與內地醫護分階段熟悉系統及工作流程，現已完成對接討論，將並肩工作。微博上有批評指，內地護士做護工（病房助理）的工作是「委屈」。不過，有本港護士指出，護士工作向來包括換片、餵食、抽血等，呼籲不熟悉護士工作的人勿煽風點火。

▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼



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▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼



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▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



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▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

