懲教署3.24起有限度恢復親友探訪　850名確診在囚者正隔離治療

懲教署今日（18日）表示，已初步遏止疫情在懲教院所內幾何級數爆發，確診個案由高峰的每天平均超過140人，回落至本周每天平均約75人，累計約1,630名在囚人士已康復，惟現階段不可能全面恢復所有親友探訪，為平衡在囚人士更生需要，決定於3月24日至4月24日期間的一個月內，有限度恢復親友探訪安排。



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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感染人數由每日若140人降至75人

懲教署表示，透過每天進行快速抗原測試、減少院所內人流接觸及安排確診在囚人士及其密切接觸群組於隔離中心及「方艙」設施接受觀察及治療。該署初步遏止疫情在懲教院所內幾何級數爆發，確診個案亦由高峰期（2月28日至3月6日）的每天平均超過140人，回落至本周每天平均約75人，患者主要來自密切接觸群組。

現時約有850名確診在囚人士，正接受隔離和治療，累計約1,630名在囚人士康復，其中有兩名在囚人士，因其他疾病送往公立醫院治療，其餘個案病徵輕微，無需送院。

高峰期曾每天約千人未能上班

至於職員方面，因確診或為密切接觸者而不能上班人數，高峰期每天平均約1,000人，回落至本周每天平均約500人。

現時約有850名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約1,630名在囚人士康復。（資料圖片）

3月24日至4月24日有限度恢復親友探訪

懲教署續指，考慮社區感染個案持續高企，及獄內疫情瞬間反彈風險，現階段不可能全面恢復所有親友探訪，但為平衡在囚人士更生需要，將於3月24日至4月24日期間有限度重啓親友探訪安排。

懲教署為控制人流及減低病毒感染風險，有以下新措施：



．還押在囚人士只可接受兩次親友探訪，每次只限一名訪客；

．定罪在囚人士只可接受一次親友探訪，每次只限一名訪客；

．訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果；

．除獲豁免人士外，訪客須出示已接種最少一劑新冠疫苗的紀錄及使用「安心出行」登記，方可獲准進入懲教院所探訪。

此外，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪。已登記懲教署流動應用程式的使用者，可透過應用程式查詢在囚人士是否可以接受探訪，訪客亦可預早致電相關院所的更生事務組或探訪室，或懲教署熱線2511 3511向職員查詢在囚人士的最新情況。

如在囚人士於上述期間因確診或屬密切接觸群組而未能接受探訪，他們仍可獲准接收認可交來物品一次，有關認可交來物品的種類和上限，可參考懲教署網頁資料。