疫情｜千名在囚人士染疫　一周增4倍　懲教署延長暫停探訪至3.20

懲教署表示，在過去兩星期的病毒檢測中，截至昨日（2日），累計約1,000名在囚人士感染新冠肺炎，絕大部份為無病徵個案，主要集中在新收納在囚人士的收押所，包括荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所及壁屋懲教所。因此，署方將在未來兩星期停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪，時間由3月7日起至3月20日。據懲教署上周五（2月25日）公布，當時共發現202名確診在囚人士，即染疫人數一周急升約4倍。



懲教署表示，在過去兩星期的病毒檢測中，截至昨日，累計約1 000名在囚人士染疫。（資料圖片）

豐力樓中途宿舍改作第三所隔離設施 周五開始運作

懲教署表示，為增強隔離設施的能力，署方正着手將豐力樓中途宿舍改為第三所隔離設施，預期明日（4日）開始運作，署方會為在囚人士持續進行病毒檢測，減少院所內人流及接觸。

千名職員染疫或屬密切接觸者不能上班

職員方面，截至昨日，因懲教人員染疫或屬於密切接觸者需要在家工作，每日不能上班的職員約有1,000名，署方形容嚴重影響各懲教院所的日常運作。因此，在過去數星期，已調動所有可動用的人力資源到前線工作，當中包括職員訓練院、更生事務組、總部人員等，並安排前線人員組成特別組別（Dirty Team）執行管理高感染風險的隔離設施。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

特別批准在囚人士期間可寄出信件數量由增至3封

懲教署指，因應社區感染情況急速惡化及懲教院所的羈押環境，預計在未來數周，職員及在囚人士的感染個案會維持高企，故必須繼續採取緊急措施，將所有人力資源集中維持懲教院所的基本運作。因此，將在未來兩星期、即3月7日至3月20日停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪，並會再特別批准在囚人士於3月7日至20日期間，每星期以公費支付寄出的信件數量由一封增至三封。另外，原定於2月28日至3月6日期間，每名在囚人士可獲准接收認可交來物品一次的安排，亦會延長至3月20日。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼

