懲教署及消防處「一哥」本月底退休　副手黃國興及楊恩健接任

公務員事務局今日（14日）公布兩大紀律部隊主管任命安排，現任懲教署副署長黃國興將於3月24日出任懲教署署長，接替於同日展開退休前休假的現任署長胡英明；現任消防處副處長楊恩健將3月26日出任消防處處長，接替於同日展開退休前休假的現任處長梁偉雄。



懲教署副署長黃國興將於3月24日出任懲教署署長。（政府新聞處圖片）

候任懲教署署長黃國興於1989年8月加入懲教署任職懲教主任，於2014年8月晉升為懲教事務高級監督，於2017年8月晉升為懲教署助理署長，並於2018年11月出任懲教署副署長至今。

而即將退休的現任署長胡英明於1988年8月加入前人民入境事務處（現為入境事務處）任職助理入境事務主任，1989年2月轉職懲教署任職懲教主任，他於2018年11月出任懲教署署長至今。

消防處副處長楊恩健將於3月26日出任消防處處長。（政府新聞處圖片）

消防處新處長早期任入境事務助理員

候任消防處處長楊恩健於1989年11月加入前人民入境事務處任職入境事務助理員。他於1992年4月轉職消防處，於2015年7月晉升為副消防總長，於2017年1月晉升為消防總長，並於2020年4月出任消防處副處長至今。

現任處長梁偉雄於1985年9月加入消防處任職消防隊長，於2020年4月出任消防處處長至今。

聶德權：深信黃國興及楊恩健能帶領部門應對第五波疫情

公務員事務局局長聶德權表示，黃國興及楊恩健均具備出色的領導和管理才能，同時擁有豐富的部門運作經，深信他們定能帶領有關部門面對未來的挑戰，包括應對目前嚴峻的第五波疫情。

對於即將退休的胡英明，聶德權讚揚胡英明服務政府33年期間表現專業，盡忠職守，在出任懲教署署長期間，領導懲教署應對各項挑戰，帶領部門為在囚人士提供穩妥的羈管環境，並協助他們改過自新，成為奉公守法的市民。

聶德權表示，即將退休的梁偉雄服務政府36年期間，一直對工作表現熱誠，出任消防處處長以來，致力提升消防處滅火和救援能力及提高公眾的消防安全意識，以及為市民提供有效的緊急救護服務。聶衷心祝願二人退休生活充實和愉快。