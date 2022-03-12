市民索懲教署CSI口罩資料受阻　申訴署裁部份投訴成立：應釋疑慮

疫情襲港兩年，前年外科口罩一度「一罩難求」，引起市民搶購潮，由懲教署生產的「CSI口罩」被揭發有疑似炒賣情況，惟市民向多個部門索取相關口罩及政府防疫物品資料卻受阻。

政府昨日（11日）公布對《申訴專員年報2021》的回覆，當中有16宗投訴個案與「CSI口罩」有關，涵蓋懲教署、政府物流服務署、社會福利署、海關、衞生署、消防處、警務處等，當中涉及懲教署和物流署拒絕披露口罩和防疫物資細節的各4宗投訴，分別被裁定成立和部份成立。

申訴專員公署認為CSI口罩疑被濫用，當時已成為公眾議題，認為當局應恪守《公開資料守則》盡量披露資料，以釋公眾疑慮。申訴署又指，物流署以削弱議價能力為由，拒絕披露資料的理由是過慮。



懲教署未按《守則》向記者披露口罩產量及去向資料 申訴署裁投訴成立

根據申訴署年報資料，涉及懲教署的投訴個案中，其中一位投訴人為記者，事主前年2月根據《公開資料守則》，向該署索取12項與CSI口罩相關資料，包括該年首1.5個月和2017和2018年的口罩生產量、口罩出售予哪些機構以及售價等資料。懲教署先後在5日和一個月後回覆，均以涉及第三方資料為由，拒絕提供相關資料。

申訴專員公署介入後，懲教署承認在兩封電郵，均沒有提供記者索取的資料。公署在報告批評，懲教人員沒有按《公開資料守則》規定行事，形容情況不理想，裁定投訴成立，促請懲教署加強職員培訓。 懲教署事後「補鑊」，包括向投訴人提供資料，以及提醒職員要小心處理索取資料要求，避免類似情況再次發生。

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物流署憂削採購議價能力拒披露防疫物資資料 申訴署指有過慮之嫌

至於涉及政府物流服務署的4宗個案中，投訴人均在前年2月查詢，物流署購買的CSI口罩數量、分配給各部門及非政府機構的數量、購買各防疫物資等資料，惟物流署以披露相關資料，會令供應商估計到政府或個別部門對各項物資的確切需求，削弱採購防疫物資的議價能力為由，拒絕披露相關資訊。

申訴專員公署則認為，負責監管物流署的財經事務及庫務局早已承認，口罩庫存只有約1,200萬個口罩，只足夠應付約兩個月的需求，並不充裕，因此認為賣方對政府需求瞭如指掌，物流署向投訴人披露相關資料，並不會令情況惡化和影響議價能力，形容當局物流署「有過慮之嫌」。申訴署續指，坊間不時有人質疑CSI口罩被濫用，披露資料亦有助消除公眾疑慮。

至於個別部門的防護裝備數量，則從未對外公布，認為物流署公開相關資訊或會影響採購。因此裁定投訴部分成立，而署方相隔數月後已向投訴人補回資料。

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申訴署續指，早前已就CSI口罩被質疑遭濫用一事展開主動調查，審研懲教署和物流署在CSI口罩的生產、分發和點存的機制、程序和執行情況，發現非政府組織過往只須向懲教署提供基本資料，便可訂購口罩，而懲教署並未有規限有關組織如何使用口罩，包括轉售或作私人用途，而出售CSI口罩的透明度不足，亦成為大眾質疑的原因。

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對於海關曾揭發有CSI口罩在市面發售，公署認為，在疫情爆發前，個別部門的口罩分發機制不一，而所有部門均不會要求職員簽收口罩，批評個別部門在口罩分發機制較為寬鬆，或在處理過期口罩的程序上不夠嚴謹，有可能增加CSI口罩被濫用的風險。

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回應拒披露《警察通例》章節標題 港府︰可能對公眾利益傷害大於未能確立的潛在公眾利益

警務處亦被投訴無理拒絕披露《警察通例》，翻查資料，已停運的《眾新聞》，有記者過去曾投訴被拒查閱《通例》的資料。申訴署表示，有投訴人在2019年6月24日向該處查詢閱《通例》所有章節的標題，惟處方及後回覆時援引《公開資料守則》，稱未能披露通例中部分資料，憂慮有關標題公開後，將會令人逃避及阻撓警方執法。

申請專員公署認為，未公開的章節僅籠統地交代相關章節的主題，並未包含任何具體內容，不會導致警方所述的後果，批評警方的說法「牽強」，前年已裁定投訴成立，惟警方至今仍未披露相關資料。

政府回覆申訴署時指，自反修例風波以來，警務處收到的索取資料要求較過往每年平均數量多3倍，當中極多數量屬「性質可疑及不約而同地索取不同有關該處的敏感及行動資料的要求」，質疑「別有用心」人士濫用《公開資料守則》，搜集有關警務處的各類敏感及行動資料，從而掌握該處的行動部署及刑事調查策略，並進行針對性的攻擊，影響該處整體運作，更形容披露資料後，「可能對公眾利益所造成的傷害大於當前未能確立的潛在公眾利益」，遂拒絕披露《警察通例》的標題。

另外已停運的《蘋果日報》，有記者在2019年10月，到入境事務處翻查香港結婚紀錄時，發現政府已更改查冊的做法，要求申請人須獲當事人同意，否則須向入境處提供合理理由以供審批。投訴人批評，入境處沒列明查冊目的，做法嚴重損害新聞自由。公署該年亦接獲另外3宗相關投訴。

公署認為，入境處在無解釋下突然修改查冊做法令人無所適從，不知如何滿足該處的要求，但認為做法可保障個人資料私隱，又建議較理想做法，是在2019年10月16日實施新措施時，同時公布新的申請程序和要求，並述明設立登記冊的目的。